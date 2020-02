MotoGP : la Suzuki GSX-RR de 2020 en images

Pour entamer cette grosse journée de présentations en MotoGP, c’est Suzuki qui a ouvert le bal. Ainsi, voilà quelques minutes, le constructeur nippon a dévoilé l’arme supposée lui permettre de lutter pour le titre et gagner des Grand-Prix de façon régulière. Afin de passer un cap qui serait logique, après les espoirs suscités en 2019, notamment par le biais d’ Alex Rins.

La Suzuki GSX-RR porteuse d’espoirs

Voici donc les commentaires des cadres de l’écurie en question, suivis des images officielles et de la vidéo de présentation de cette nouvelle moto, la Suzuki GSX-RR. Puis, dans les heures à venir, nous passerons aux écuries Yamaha et Yamaha Petronas, qui présenteront également leurs livrées ce jeudi 6 février 2020.

« Pendant l’hiver, nos ingénieurs au Japon ont travaillé sur plusieurs pièces et de petits détails, en plus du moteur, afin d’essayer d’améliorer notre package, qui est bon ». Davide Brivio

« Depuis le tout début, l’ADN de Suzuki a été de développer un bon package de départ et ensuite de construire sur cette base avec de petites mais régulières avancées techniques. Cette stratégie a payé ces dernières années, ce qui s’est illustré par des podiums et des victoires obtenues dans l’ère moderne du MotoGP, et je crois que cela peut également fonctionner à l’avenir ». Nous avons déjà développé une nouvelle spécification de moteur qui a été appréciée par notre pilote essayeur, Sylvain Guintoli, et nos pilotes factory, Álex Rins et Joan Mir, lors des essais de Valence et de Jerez. Il est donc probable qu’il s’agira de la base à partir de laquelle nous allons commencer les essais à Sepang et au Qatar avant le début de la saison. Pendant l’hiver, nous avons travaillé sur le développement de nouvelles solutions pour le châssis et le set-up, de même que sur l’électronique. Le carénage jouera également un rôle important et nous allons tester des solutions dont nous espérons qu’elles nous aideront à améliorer notre performance générale. » Ken Kawauchi