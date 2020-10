MotoGP : le fou-rire de Quartararo provoqué par Zarco et les pyramides

Comme quoi, il règne une excellente ambiance, entre nos pilotes tricolores ! Il faut dire, aussi, que la Dorna sait dynamiser son championnat MotoGP sur mais aussi, en dehors de la piste. Certains gagneraient vraiment à s’en inspirer. Toujours est-il que dans le cadre des interviews issues du mur de fan, post-Grand-Prix de France, certaines questions ont suscité le bonne humeur entre Zarco et Quartararo.

C’est lorsqu’une fan a demandé à Johann Zarco quel programme télévisuel l’avait marqué récemment que les éclats de rire ont débuté. Ou, tout du moins, lorsque le pilote Avintia a apporté sa réponse, en évoquant un documentaire sur la toute dernière théorie en date, au sujet des pyramides d’Egypte. Et c’est Fabio Quartararo qui est parti dans un fou-rire communicatif, au point que les autres pilotes présents sur cette conférence se sont mêlés aux rires.

Un moment de bonne humeur qui fait un bien fou…Jugez par vous même ci-dessous, via le post Twitter officiel du championnat de MotoGP :

Hair cuts, ✂️ documentary recommendations, 🎥 and The Lion King 🦁

Fans asked the #MotoGP riders the questions that everyone wanted to know during Thursday’s Press Conference🎙️ #FrenchGP 🇫🇷 pic.twitter.com/nZVekzkxR1

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 8, 2020