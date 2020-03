MotoGP : Le G.P de Thaïlande reporté, nouvelle victime du COVID 19

Voilà qui va sérieusement contrarier les plans initiaux de la Dorna, quant au lancement de la saison 2020 de MotoGP. Ainsi, après l’annulation du Grand-Prix du Qatar, c’est l’épreuve qui devait avoir lieu en Thaïlande qui vient d’être reportée. C’est via un court communiqué que l’information vient d’être diffusée. Ils ‘agissait de la seconde épreuve du championnat du monde. En d’autres termes, cette nouvelle saison ne débutera, au mieux, qu’au mois d’avril prochain…

