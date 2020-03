MotoGP : Le G.P du Qatar annulé en raison du COVID-19

Bien que le COVI-19 ne soit développé relativement rapidement, partout dans le monde, l’annulation du Grand-Prix du Qatar de MotoGP, elle, n’était pas attendue ! Pourtant, à moins d’une semaine du début des essais, l’épreuve inscrite au calendrier 2020 vient bien d’être annulée. D’autant plus frustrant que les courses de Moto2 et de Moto3, elles, auront bien lieu.

« L’épidémie de coronavirus en cours a entraîné l’entrée en vigueur au Qatar de restrictions de voyage qui affectent les passagers en provenance d’Italie, entre autres pays. À compter d’aujourd’hui, tous les passagers arrivant à Doha sur des vols directs en provenance d’Italie, ou ayant été en Italie au cours des deux dernières semaines, seront directement mis en quarantaine pour une durée minimale de 14 jours. L’Italie joue clairement un rôle essentiel dans le Championnat et dans la catégorie MotoGP – tant sur la piste qu’en dehors – et c’est pourquoi la décision a été prise d’annuler la course pour la catégorie »

Unfortunately, due to travel restrictions, the #MotoGP class is cancelled for the #QatarGP 📋#Moto2 and #Moto3 will go ahead

Full details available in the article below ⬇️https://t.co/tJbctGiP2z

— MotoGP™ (@MotoGP) March 1, 2020