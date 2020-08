MotoGP : Le Grand Prix de Styrie en clair sur C8

Le Grand Prix MotoGP de Styrie, 900e manche de la catégorie reine, est à suivre en clair sur C8. Le départ sera donné aujourd’hui, 23 août, à 14 heures.

En 2019, Canal+ a succédé à Eurosport pour la diffusion du championnat MotoGP en France. Si la chaîne retransmet la plupart des Grands Prix en crypté, quelques épreuves passent en clair chaque année.

C’est le cas du prochain Grand Prix de Styrie, qui se dispute aujourd’hui, 22 août, en Autriche. L’épreuve sera retransmise en direct sur Canal+, évidemment, mais aussi C8, à partir de 14 heures.

Pol Espargaro, sur KTM, partira en pole position. 3e en qualifications, Johann Zarco s’élancera de la voie des stands suite à une pénalité. Fabio Quartararo, leader du championnat, est 9e sur la grille.

De nombreux pilotes peuvent prétendre à la victoire et la course s’annonce passionnante. D’autant que la pluie pourrait venir perturber l’épreuve disputée au Red Bull Ring. Rendez-vous à 14 heures pour suivre tout cela.

A day of firsts as @polespargaro and KTM claim their first #MotoGP pole! 👏

Here is your Quick-Fire Qualifying round-up from the Grand Prix of Styria! 🔥#AustrianGP 🏁 pic.twitter.com/J6LNDgk9As

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 22, 2020