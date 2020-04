MotoGP : le Team de Quartararo soutient les pouvoirs sportifs

Plus les jours passent plus les messages de soutien envers les autorités sportives, quelles que soient les catégories de sports mécaniques concernées, s’enchaînent. Comme quoi, dans une situation grave, de crise, une certaine unité est toujours possible…Cette-fois, c’est l’écurie de MotoGP SRT Yamaha, qui fait rouler Fabio Quartararo et Franco Morbidelli depuis la saison dernière, qui a publié un communiqué. Sous la forme d’un message de soutien envers les fans et les autorités sportives. Le voici.

« La pandémie de COVID-19 est une période sans précédent dans notre histoire. Elle a affecté la santé de nos proches, les entreprises, l’économie mondiale et plus généralement la façon dont nous vivons au quotidien. »

« Notre amour et notre passion pour les sports mécaniques, sur piste comme en dehors, restent principalement du divertissement. Bien évidemment, nos activités se retrouvent elles aussi impactées, mais la priorité en ce moment, c’est le bien-être des fans et des membres de notre équipe. » Sondage : Fabio Quartararo champion du monde, vous y croyez ?

« Nous vous demandons de tout faire pour limiter le risque de propagation, en suivant les instructions de vos gouvernements respectifs et en restant chez vous. »

« Nous apportons notre plein soutien à la Dorna, la FIM et l’IRTA par rapport aux changements effectués au calendrier et aux mesures prises pour garantir la suite de cette saison. »