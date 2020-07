MotoGP : Le warm-up pour Quartararo, Zarco 15e

Fabio Quartararo réalise le meilleur temps du warm-up MotoGP en Andalousie à Jerez, devant Andrea Dovizioso. Johann Zarco est quinzième de cette session.



Environ cinq heures avant le Grand Prix d’Andalousie, les pilotes entament leur ultime « répétition générale » avec le warm-up. Comme d’habitude, 20 minutes sont allouées pour ce test. L’occasion de prendre contact avec la piste, la moto, peut-être changer quelques réglages ou son choix de pneus si besoin.

En début de session, les chronos sont plutôt lents, en matière de vitesse pure. Comme depuis le début du week-end, les KTM sont encore rapidement en action. Pol Espargaro et Brad Binder s’échangent les meilleurs temps, bientôt rejoints par Francesco Bagnaia et Aleix Espargaro. L’avantage est au Sud-Africain, alors leader en 1’38’002.

À sept minutes du terme de la session, une Yamaha reprend toutefois l’avantage. Il s’agit de celle de Maverick Vinales, en 1’37’880. Gêné par Bradley Smith, Fabio Quartararo s’installe au deuxième rang à seulement huit millièmes de seconde de son futur équipier.

Les Ducati profitent également de la fin de séance pour accélérer. Francesco Bagnaia puis Andrea Dovizioso prennent tour à tour le commandement. Mais ils ne peuvent rien faire face à Fabio Quartararo, qui réalise un 1’37’710. Maverick Vinales se classe troisième. Johann Zarco prend le quinzième rang de ce warm-up.

Place à la course à partir de 14 heures désormais.

