MotoGP : Les G.P d’Italie et de Catalogne sont repoussés !

Comme la situation demeure en constante évolution, de nouvelles dates leur seront attribuées – à l’instar des Grand Prix Red Bull d’Espagne et SHARK Helmets Grand Prix de France d’ores et déjà décalés – dès qu’il sera possible d’y voir plus clair. Un calendrier actualisé sera dès lors communiqué.

Reste à définir si toutes ces dates seront bel et bien reprogrammées ou si, comme cela circule depuis plusieurs jours, une annulation pure et simple de la saison 2020 de MotoGP sera prononcée dans les semaines à venir.