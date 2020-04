MotoGP : les horaires du 2e G.P Virtuel (Autriche) de la saison

Comme cela était attendu, la Dorna vient de confirmer l’organisation d’un deuxième Grand-Prix de MotoGP virtuel. C’est donc le week-end prochain que l’événement aura lieu. Et pour l’occasion, de nouveaux pilotes se joindront à la fête, histoire d’étoffer encore le plateau. Et non des moindres…En effet, Valentino Rossi, pilote officiel Yamaha, se joindra à ses camarades à cette occasion.

MotoGP : Rossi et Ducati en force sur le Red Bull Ring

Le plateau de pilotes de MotoGP présents sur l’épreuve virtuelle, en l’absence de courses réelles, vient encore de gagner en prestige. Ce grâce à Valentino Rossi, qui a confirmé sa présence dimanche prochain. Outre la légende italienne, des pilotes Ducati seront du voyage à savoir, Danilo Petrucci et Michelle Pirro. Notons aussi l’arrivée de Tito Rabat (mais pas de Johann Zarco, chez Avintia…) et de Nakagami. Par contre, les pilotes Suzuki, Aprilia et KTM ne seront pas présents cette-fois.

Pour le reste, les Maverick Vinalès et frères Marquez seront toujours de la partie également. Pour mémoire, ce Grand-Prix qui se déroulera en Autriche, sur le Red Bull Ring.

Où, quand et comment suivre le GP d’Autriche virtuel ?

Dimanche 12 avril 2019

Qualifications puis course : en direct sur Canal + à partir de 15H00

Liste des pilotes inscrits

– Repsol Honda Team : Marc Márquez, Alex Márquez

– Ducati Team : Danilo Petrucci, Michele Pirro

– Monster Energy Yamaha MotoGP : Valentino Rossi, Maverick Viñales

– Petronas Yamaha SRT : Fabio Quartararo

– Pramac Racing : Francesco Bagnaia

– LCR Honda Idemitsu : Takaaki Nakagami

– Reale Avintia Racing : Tito Rabat

