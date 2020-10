MotoGP : les horaires en Aragon chamboulés, à cause du froid

Saison définitivement pas comme les autres, la campagne 2020 du championnat du monde de MotoGP continue de nous surprendre, à tous étages. Cette-fois, en Aragon, c’est le froid qui est la cause de tous les problèmes des organisateurs. En effet, la piste, trop glissante le matin, semble trop dangereuse pour les pilotes. Si bien que tous les horaires ont été modifiés.

Motogp, Aragon : programme TV modifié aussi

Déjà marqué par le forfait de Valentino Rossi pour cause de COVID-19, le Grand-Prix d’Aragon 2020 vient de subir un second coup de théâtre. En effet, les essais libres 3 et 4, les qualifications, ainsi que le warm-up et le départ de la course ont été décalés. Le but étant d’offrir aux pilotes de meilleures conditions de piste, lors de chacune de ces séances.

Concrètement, tout le programme de la MotoGP a été décalé d’une heure environ. Ce qui reporte la course à 15H00, tout comme les qualifications, qui devaient avoir lieu ce samedi 17 octobre 2020 vers 14H00. Voici donc les horaires et le nouveau programme TV complet, suite à ces modifications.

Samedi 17 octobre 2020

Libres 3 : 10H55, en direct sur Canal + Décalé

Libres 4 : 14H10, en direct sur Canal + Décalé

Qualifications : 14H50, en direct sur Canal + Décalé

Dimanche 18 octobre 2020

Warm-up : 11H00, en direct sur Canal + Décalé

Départ de la course : 15H00, en direct sur Canal +

* attention, compte-tenu de ces modifications, les chaînes diffusant les différentes séances sont susceptibles d’être modifiées également.