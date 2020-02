MotoGP : l’ex-équipe de Johann Zarco domine en Malaisie

Après une seconde journée de tests (shakedown) en Malaisie, sur le tracé de Sepang, l’équipe KTM confirme ses bonnes dispositions en ce début d’année. En effet, cette-fois (et après la référence de dimanche, signée par Dani Pedrodasa), l’écurie autrichienne s’est offerte un doublé.

MotoGP : Lorenzo absent, Zarco aussi

Si les résultats de ces premiers essais ne peuvent être interprétés de façon décisive (notamment du fait de l’absence des pilotes de pointe) cela donnera malgré tout du baume au coeur au Team officiel KTM. Ainsi qu’à la structure tricolore Tech3, d’ailleurs. Lundi dernier, sur le tracé de Sepang, Dani Pedrosa a récidivé en positionnant sa machine en tête de la hiérarchie.

Et pour compléter ce succès c’est Pol Espargaro (pilote officiel en 2020 encore) qui a pris la seconde place. Mais ce n’est pas tout puisque Miguel Oliveira s’est invité à la fête en inscrivant son nom au 4ème rang. Juste derrière la Honda d’Alex Marquez. Pirro et Bradl suivent dans cet ordre, respectivement sur Ducati et Honda alors que Binder (KTM) prend la 7ème place devant Guintoli.

Par contre, Jorge Lorenzo, qui était attendu hier, a brillé par son absence. Sa prise de contact avec la Yamaha est toutefois prévue pour aujourd’hui. Autre pilote attendu mais toujours pas annoncé, Johann Zarco, que nous sommes nombreux à attendre, sur la Ducati de 2019. Place au classement de ces essais de Sepang.

1 Dani Pedrosa KTM 1’59″841

2 Pol Espargaró KTM 1’59″972

3 Álex Márquez Honda 2’00″270

4 Miguel Oliveira KTM 2’00″695

5 Michele Pirro Ducati 2’00″695

6 Stefan Bradl Honda 2’00″749

7 Brad Binder KTM 2’00″899

8 Sylvain Guintoli Suzuki 2’01″125

9 Bradley Smith Aprilia 2’01″460

10 Iker Lecuona KTM 2’01″946

11 Lorenzo Savadori Aprilia 2’03″606