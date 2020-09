MotoGP : l’heure de départ et la chaîne diffusant le direct du GP de Saint Marin

La 6ème manche du championnat du monde de MotoGP aura lieu, ce week-end, sur le circuit de Misano. Un Grand-Prix de Saint Marin 2020 dont le départ sera donné à 14H00, ce dimanche 13 septembre. Et il y a fort à parier que le vainqueur fera partie du giron des Yamaha, après le quadruplé signé à l’issue des qualifications. Maverick Vinalès s’élancera depuis la pole position, devant les pilotes Petronas, Franco Morbidelli et Fabio Quartararo.

MotoGP, Misano : Rossi en oustsider

A suivre aussi, Valentino Rossi, 4ème sur la grille est en bonne position pour décrocher un nouveau podium. Pour le reste, Johann Zarco partira en dixième position, au guidon d’une Ducati pas forcément avantagée sur un tel circuit. Ainsi, pour terminer dans le top 8, le tricolore devra batailler face aux Suzuki, KTM et Ducati. Côté météo, le ciel devrait rester au beau fixe toute la journée. Le coup d’envoi et la course seront diffusés en direct sur la chaîne Canal+.

Pour finir et nous mettre dans le bain, voici un tour de circuit de Misano.