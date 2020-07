MotoGP : Libres 1 (EL1), Meilleur temps pour Vinales, Zarco dans le rythme

Maverick Vinales mène une première séance MotoGP disputée au Grand Prix d’Andalousie sur le circuit de Jerez. Quartararo et Zarco sont respectivement 13e et 14e.

À l’image d’il y a une semaine, le soleil est au rendez-vous dans le ciel de Jerez. Les essais libres 1 du Grand Prix d’Andalousie débutent. Une session intéressante à plus d’un titre. Fabio Quartararo va-t-il en effet être aussi dominateur que le week-end précédent? Quid également de l’état de santé et de la performance d’Alex Rins et Cal Crutchlow? On note évidemment un absent, Marc Marquez, qui tentera de prendre la piste demain.

Pol Espargaro et les KTM au rendez-vous

Comme de coutume, de nombreux pilotes s’élancent dès le drapeau vert. Pol Espargaro réalise un premier meilleur temps en 1’37 »497. Un chrono seulement quatre millièmes moins vite que celui de sa qualification, le week-end dernier. Cela traduit les conditions parfaites de la piste actuellement. Cette dernière est à température idéale, les pilotes attaquent donc pour chercher un bon chrono.

Fabio Quartararo prend, lui, peu à peu ses marques. Le tricolore est est deuxième, à quelques dixièmes d’Espargaro. Zarco remonte pour sa part tout proche du top10, 11e. Crutchlow et Rins sont 17e et 19e. Le Britannique pointe à 1’6 seconde de la tête en ce début de séance, là ou l’Espagnol est à 5’6 secondes. Ce dernier rentre d’ailleurs rapidement aux stands. Le pilote LCR le suit et débriefe son premier run avec un médecin.

Le second run est l’occasion de nouvelles améliorations. Johann Zarco, notamment, réussit un 1’38 »179. Comme Pol Espargaro, il vient tout proche de son meilleur temps en qualifications le week-end passé. Il poursuit son effort, pour passer en 1’37 »955. Un très bon temps, qui le place 5e.

Fin de séance disputée

Dans le même temps, Alex Rins reprend aussi la piste. L’Espagnol améliore ses temps, à un peu plus de deux secondes du meilleur temps. Il reste toutefois 21e et dernier, mais enchaîne les tours. Tout semble aller déjà un peu mieux.

La fin de séance est l’occasion d’un ultime run rapide. De nombreux pilotes améliorent leur temps. Notamment Franco Morbidelli bat enfin, dans un premier, Pol Espargaro. Mais c’est un surprenant Valentino Rossi qui sort du lot et prend la tête. L’Italien reste quelques minutes leader, mais son équipier Maverick Vinales s’empare du meilleur temps au dernier moment.

L’Espagnol réalise un 1’37 »063, meilleur temps de la session. Il s’agit d’un chrono trois dixièmes plus vite que celui de Marc Marquez le week-end passé dans la même session. Cette marque aurait également valu la 5e place sur la grille en qualifications à l’Espagnol. Autant dire que le week-end démarre très fort !

Du côté des Français, Fabio Quartararo conclut au 13e rang. Il devance Johann Zarco, 14e. Les deux hommes n’ont pas amélioré leur temps dans les derniers instants de séance. Ils pointent à huit et neuf dixièmes et ont malgré tout démontré un excellent rythme. Cela rassure donc quant à leurs capacités.

Le classement des essais libres 1 du Grand Prix d’Andalousie MotoGP

Pour les blessées, Cal Crutchlow termine 20e à deux secondes du meilleur temps. Alex Rins le suit, 21e à 3’2 secondes de la tête. L’Espagnol a souffert et a d’ailleurs quitté son box avant la fin de la session. À voir s’il sera présent lors de la prochaine session. Les essais libres 2 débuteront en tout cas à 14h10.