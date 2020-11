MotoGP : Libres 1 (EL1), Miller comme un poisson dans l’eau, Zarco 4e

Redoutable sous la pluie, Jack Miller mène les essais libres 1 du Grand Prix d’Europe MotoGP à Valence. Johann Zarco est dans le coup, 4e alors que Fabio Quartararo conclut en dernière position.

C’est sur une piste détrempée que se lance cette première séance, qui peut déjà s’avérer cruciale. En effet, il pourrait s’agir d’une opportunité importante de signer de bons chronos afin d’accéder directement à la Q2. Car si les conditions météo se dégradent encore dans l’après-midi et samedi, il sera difficile d’améliorer les temps.

Jack Miller ‘Singin’ in the Rain’

Les pilotes prennent leurs marques dans les premières minutes, mais une tendance se dégage rapidement. Toujours à l’aise dans ces conditions, Jack Miller mène devant Danilo Petrucci. Stefan Bradl sur la Honda officielle est un surprenant 3e tandis que Johann Zarco pointe au 6e rang. Fabio Quartararo prend son rythme plus lentement, puisqu’il figure hors du top 15, à près de trois secondes.

Les chronos progressent mais Jack Miller garde le commandement. On note la remontée d’Alex Marquez, 4e juste derrière son équipier. Francesco Bagnaia est plus en difficulté, avec une chute sans blessure pour l’Italien. Autre image intéressante, Maverick Vinales se glisse derrière Joan Mir en piste. S’il est bien plus rapide que l’officiel Suzuki, il ne parvient pas à le dépasser, preuve de ses difficultés. Le leader du championnat reste en tout cas une cible privilégiée des pilotes de la marque aux diapasons.

De l’autre côté du box officiel Yamaha, un homme se fait plaisir et enchaîne les bons chronos, il s’agit de Garrett Gerloff. Remplaçant de Valentino Rossi pour cette session, l’Américain qui évolue en World Superbike découvre une MotoGP et le circuit de Valencia, le tout sous la pluie. En élève appliqué, il se hisse cependant au 16e rang, une prestation honorable. Autre débutant, Lorenzo Savadori est 21e pour Aprilia.

Les Français améliorent en fin de session

À 10 minutes du terme, plusieurs pilotes reprennent la piste. Johann Zarco et Fabio Quartararo tentent d’améliorer leurs chronos. C’est rapidement chose faite pour le pilote Avintia, qui remonte 4e. Quelques instants plus tard, Alex Marquez chute et tente de redémarrer sa moto en bord de piste. De ce fait, les drapeaux jaunes sont de sortie et les tours ne sont plus comptabilisés.

Tout s’arrange heureusement quelques minutes plus tard. Fabio Quartararo en profite alors pour améliorer son chrono mais ne remonte pas au classement. Le tricolore est dernier dans cette séance et manque même de perdre l’avant dans le virage 2. Il s’énerve et semble en réelle difficulté.

Le classement reste finalement tel quel jusqu’au drapeau à damier. Jack Miller mène donc cette session devant Franco Morbidelli et Stefan Bradl. Johann Zarco prend le 4e rang. Fabio Quartararo reste 21e et dernier à 2’7 de la tête, derrière son grand rival Joan Mir, 17e. Garrett Gerloff conclut juste devant le leader du championnat, 16e. Lorenzo Savadori est 20e.

Rendez-vous à partir de 14h20 pour suivre les essais libres 2. La pluie s’intensifie actuellement à Valence. À voir ce que cela donnera dans cette prochaine séance.

Le classement des essais libres 1 MotoGP au Grand Prix d’Europe