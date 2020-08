MotoGP : Libres 1 (EL1), Miller meilleur temps, Quartararo dans le top10

Jack Miller signe le meilleur temps d’une séance d’essais libres 1 MotoGP très calme au Grand Prix de Styrie. Fabio Quartararo arrache le top10.

Une semaine après le Grand Prix d’Autriche, les pilotes reprennent le chemin du Red Bull Ring. Le Grand Prix de Styrie se dispute en effet ce week-end. Tout débute évidemment par les essais libres 1, disputés dans des conditions idéales, sous un grand soleil.

Nakagami déjà plus rapide que lors des EL1 MotoGP du week-end passé

Avec l’expérience acquise le week-end passé, les pilotes sont immédiatement dans un bon rythme. Après 10 minutes de roulage, Takaaki Nakagami mène la séance en 1’24’103. Il s’agit d’un chrono plus rapide de près d’un dixième que le meilleur temps des EL1 d’il y a une semaine.

Derrière le Japonais, les écarts sont faibles. Pour preuve, Alex Rins, 9e, n’est qu’à cinq dixièmes. Entre ces deux hommes, des KTM, des Ducati ou des Yamaha prennent place. La bagarre s’annonce encore rude, notamment pour le passage en Q2. En attendant, Fabio Quartararo, seul Français présent dans cette séance, figure au 7e rang.

Le classement évolue légèrement à mi-session, avec la remontée au classement de Dovizioso, 2e et Vinales, 3e. Fabio Quartararo ne gagne pour sa part pas de place au classement. Pis, le tricolore est victime d’un nouveau problème de freins. Forcé de tirer tout droit au virage 5, il est visiblement énervé… et on le comprend.

Miller surprend tout le monde

Du côté du box du Français, on assiste donc à plusieurs changements des disques de freins. Pendant ce temps, tout reste très calme sur la piste. À cinq minutes du terme, Nakagami est toujours le surprenant leader de ces EL1. Mais de nombreux pilotes chaussent des pneus neufs, pour un dernier run.

Et tout est chamboulé à moins de trois minutes du drapeau à damier. Mir puis Oliveira améliorent d’abord la meilleure marque. Mais Miller est le plus rapide, en 1’23’859. Dovizioso tente d’améliorer mais se rate et manque de percuter son équipier. Quelques secondes plus tard, Tito Rabat chute sans gravité au virage 4.

Personne n’est finalement en mesure de battre Jack Miller. Le pilote Ducati Pramac mène donc cette première session, devant Andrea Dovizioso. L’Italien échoue à quatre millièmes du meilleur temps, avec un excellent secteur 3. Une portion de circuit dans laquelle les Ducati souffrent habituellement. Tout cela est donc intéressant.

Miguel Oliveira complète le top3. Fabio Quartararo arrache pour sa part la 10e place. Notez la 17e place, seulement, de Valentino Rossi. L’écart au chrono est « faible », à peine huit dixièmes, mais c’est un gouffre en matière de positions. À voir si l’Italien pourra améliorer ce classement lors des essais libres 2, à partir de 14 heures.

Le classement des EL1 du Grand Prix MotoGP de Styrie