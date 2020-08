MotoGP : libres 1 (EL1), Nakagami 1er, Zarco P4 et meilleure Ducati !

G.P de République Tchèque, FP1 – Surprise à Brno puisque c’est Nakagami, sur sa Honda, qui a réalisé le meilleur temps des essais libres 1. Côté tricolore, si Fabio Quartararo s’est montré, étonnamment, en difficulté, Johann Zarco, lui, a réalisé le 4ème temps. Meilleur tricolore, donc et meilleure Ducati.

MotoGP, Brno : Marquez encore absent

Après une petite pause, la MotoGP revient ce week-end, du 7 au 9 août 2020. Une troisième manche qui se déroulera à nouveau sans Marc Marquez, qui a été réopéré de son bras, après un accident domestique ayant eu raison de la plaque qui lui avait été posée. Il sera remplacé par Stefan Bradl. En son absence, Fabio Quartararo mais aussi, Dovizioso ou encore Vinalès, disposeront de nouvelles occasion de gagner.

Les feux passent au vert dans la voie des stands et les pilotes se lancent sur cette piste de Brno. Et ça commence mal pour Maverick Vinalès, qui chute lors de son premier tour lancé. Alors que Morbidelli inscrit son nom au sommet de la hiérarchie. Mais il est vita débordé par Pol Espargaro, qui prend la tête à 38 minutes du dénouement, devant Petrucci, Dovizioso et…Zarco !

Puis Morbidelli améliore peu de temps après, sans pouvoir déloger le leader, toutefois. Quartararo passe à son tour la ligne et c’est le sixième chrono provisoire. Alors qu’il ne reste que 26 minutes, P.Espargaro mène toujours, devant Morbidelli, Nakagami, Petrucci, Rins, Quartararo, Bagnaia, Crutchlow, Mir, Binder, Oliveria, Dovizioso, Rossi, A Espargaro, Zarco, Miller, Smith, A.Marquez, Lecuona.

Zarco revient de nulle part !

Quatre minutes plus tard, Vinalès est de retour en piste et grimpe directement au second rang ! Puis Dovizioso se mêle à la bataille, en signant le troisième chrono. De son côté, Fabio a du mal à progresser. Il plafonne au 9ème rang. 15 minutes restent à courir. Au tour de Crutchlow de progresser, il est désormais 7ème. Dans le clan Avintia, Johann pointe à plus d’une seconde, à la 16ème place. Restent 5 minutes.

Fabio est dans un tour. Deuxième temps pour Binder ! Les KTM dominent, pour le moment. Quelques secondes plus tard, c’est Mir qui prend les commandes. Mais il est battu de suite par Nakagami. 4ème chrono pour Zarco ! Bagnaia au sol. Rossi 9ème puis Binder 4ème. Mais son temps a été annulé. Nakagami termine en tête devant Mir, P.Espargaro et Johann Zarco. Tandis que Quartararo termine 13ème. Voici le classement complet de la séance.