MotoGP : libres 1 (EL1), Nakagami devant, Zarco P6, Quartararo P16

Grand-Prix de Valencia, FP1 – Nakagami a dominé les essais libres 1 du Grand-Prix MotoGP de Valencia, ce matin. Derrière, si Johann Zarco prend une belle sixième place, Fabio Quartararo reste malheureusement en retrait.

Grand-Prix de Valence MotoGP, les libres 1

C’est reparti, sur ce tracé de Valencia déjà parcouru le week-end dernier. Les EL1 sont donc lancés. Johann Zarco est le premier pilote à se porter en tête. Il est battu par Morbidelli mais reprend le leadership sur un autre tour rapide. Pol est deuxième, devant « Dovi ». Puis Fabio coupe la ligne, au troisième rang. Mais Mir devance son rival avant que Morbidelli ne reprenne les commandes. Quartararo P2 ! Encore 38 minutes de séance.

Mais Pol Espargaro se rappelle à notre bon souvenir, tandis que Johann revient à la seconde place, derrière l’Espagnol. A nouveau, Franco Morbidelli réalise le meilleur chrono…avant de laisser Pol reprendre le meilleur. Mais pour quelques secondes seulement, puisque la Yamaha récupère son bien presque immédiatement. Johann Zarco est toujours troisième suivi dans l’ordre de Mir, Miller, A Espargaro, Rins, Quartararo, Crutchlow, Binder, Petrucci, Marquez, Bagnaia, Bradl, Dovizioso.

Restent 32 minutes dans cette séance et la plupart des pilotes reprennent la piste après un changement de gommes dans leurs stands respectifs. Quatre minutes et alors qu’il pointe au troisième rang, Johann Zarco reprend la piste. Progression de Nakagami, qui s’installe provisoirement à la quatrième place. Puis le Japonais prend la tête, sur un autre tour.

MotoGP : Quartararo toujours en difficulté

Miller est sixième, devant Valentino Rossi. Moins de 17 minutes dans ces FP1 à Valencia. Amélioration également pour Dovizioso, maintenant cinquième. Si ces EL1 du Grand-Prix de Valencia 2020 avaient commencé intensément, les pilotes se sont largement calmés, en deuxième partie de séance. Notons qu’à 12 minutes du drapeau à damier, Fabio Quartararo est pointé au douzième rang.

Nous sommes à moins de quatre minutes du dénouement et A Espargaro passe devant Johann et s’installe au 4ème rang. Pour sa part, Bradl prend la 8ème place. Mais Oliveira le déloge quelques instants plus tard. Maverick Vinalès coupe aussi la ligne et il signe le 6ème chrono. Il lui reste une boucle à effectuer. Et le pilote Yamaha remonte pour grimper à la troisième place.

Nakagami termine cette séance en tête devant Morbidelli et Vinalès. Johann Zarco prend une encourageante 6ème place tandis que Fabio Quartararo ne rassure toujours pas, en signant le 16ème chrono. Voici le classement complet de cette séance.