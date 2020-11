MotoGP : Libres 1 (EL1), Oliveira fait honneur au Portugal, Zarco P14

Miguel Oliveira a tout donné pour signer le meilleur temps des essais libres 1 MotoGP à Portimao. Fabio Quartararo est 8e, Johann Zarco 14e.

Pour leur finale de la saison 2020, les pilotes MotoGP découvrent le circuit de Portimao. Un tracé qui semble difficile à appréhender, en témoignent les images vues en Moto3 quelques minutes auparavant. Les freinages sur l’angle n’ont pas manqué de piéger, notamment au virage 14. Plusieurs machines ont pour leur tenté de prendre leur liberté, en éjectant leur pilote dans l’ultime courbe. Attention à ne pas se faire mal, dans les montagnes russes du circuit d’Algarve.

He could end the weekend as World Champion, but @AiOgura79 almost started it with a big highside! 😱#PortugueseGP 🇵🇹 pic.twitter.com/dTwe4EXVIF — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 20, 2020

Départ prudent

Les premiers tours se font donc sur un rythme calme. Sans être -évidemment- lent, les chronos sont à peine quatre secondes plus rapides que le meilleur temps des Moto3 juste avant. On sent surtout les pilotes timides au moment de freiner sur l’angle. Ils ont toutefois largement le temps d’améliorer, puisque cette session se déroule sur 70 minutes au lieu des 45 habituelles.

Un homme met néanmoins un peu plus de gaz dans ces premières minutes, il s’agit sans surprise de Miguel Oliveira. Le local de l’étape prend le meilleur temps, puis progresse plus vite que ses adversaires. Ces derniers se relaient d’ailleurs pour essayer de le contrer. Oliveira est un peu seul contre tous, à ce moment.

Les pilotes MotoGP accélèrent

Après une vingtaine de minutes, le leadership change finalement assez longtemps pour que cela soit signalé. Jack Miller s’installe en effet en tête pour plus d’un dixième sur sa Ducati. Cette amélioration signe la fin du premier relais pour les différents pilotes, qui rentrent aux stands.

Quelques minutes plus tard, Maverick Vinales vient toutefois ravir la place de leader à l’Australien. On note aussi que Fabio Quartararo est dans le coup, dans le top 5. Johann Zarco est un peu plus loin, en 11e place. Ce résultat est cependant loin d’être mauvais, à mi-session.

Oliveira, pour le Portugal !

Si Rins et Bradl améliorent également, le plus fort à 20 minutes du terme se nomme Fabio Quartararo. Le tricolore s’empare du meilleur temps en 1’40’877. Mais lui comme ses adversaires repartent pour un dernier run, de quoi permettre des améliorations et un nouveau record. Maverick Vinales réalise en effet un 1’40’162, meilleur chrono pour une moto sur ce circuit.

L’Espagnol est toutefois chahuté à distance par Miguel Oliveira, de nouveau. Dans le rang durant près de 40 minutes, le Portugais donne tout ce qu’il peut pour reprendre la tête dans les derniers instants. Le jeu en vaut la chandelle, puisqu’il y parvient pour 40 millièmes de seconde !

Côté tricolore, Fabio Quartararo finit 8e devant Johann Zarco, 14e. Rendez-vous à 15 heures pour les essais libres 2, qui dureront également 1h10.

Le classement des essais libres 1 MotoGP au Portugal