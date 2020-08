MotoGP : Libres 1 (EL1) Pol Espargaro premier leader, Zarco P6

Pol Espargaro mène les essais libres 1 du Grand Prix d’Autriche MotoGP. Johann Zarco a beaucoup travaillé et prend le 6e temps, Fabio Quartararo est 10e.

Il est 9h55 lorsque débute la première séance d’essais libres du Grand Prix MotoGP d’Autriche. Le ciel est nuageux mais la piste de Spielberg est sèche en ce début d’EL1. Une donnée cruciale, car les risques de pluie sont élevés pour les EL2 et EL3.

Il s’agit donc d’engranger un maximum de données sur le sec, mais aussi de pousser pour chercher un bon chrono. Rappelons qu’au terme des trois premières séances d’essais, les 10 premiers temps passent directement en Q2. Les pilotes pourraient attaquer dès ces premiers essais.

Les premières minutes sont en tout cas animées, notamment par Pol Espargaro. L’Espagnol, en 1’24’858, devance Johann Zarco et Fabio Quartararo après 10 minutes de roulage. Les Ducati officielles sont aussi dans le coup, Dovizioso devant Petrucci. Mais à chaque fois, la KTM #44 reprend le meilleur temps.

Les Yamaha semblent en revanche un peu plus en difficulté. Fabio Quartararo manque plusieurs freinages, au point de finir dans le bac à graviers du virage 3. Maverick Vinales commet également quelques erreurs. Les deux hommes sont respectivement 11e et 14e, après 20 minutes de roulage.

Les pilotes se calment alors, pour se concentrer sur leur travail. On sent néanmoins ces derniers pousser, puisque plusieurs d’entre eux commettent des petites erreurs. Personne ne tombe toutefois, alors que la fin de session se profile.

Tout s’accélère de nouveau à près de cinq minutes du terme de la session. Pol Espargaro est le premier à améliorer, en 1’24’514. Nakagami le suis, quelques centièmes plus vite, imité par Dovizioso. Mais encore une fois, Pol Espargaro est le plus véloce. L’Espagnol réussit un1’24’193, nouveau meilleur temps.

Un peu plus loin, les Yamaha tentent de remonter, mais butent hors du top10. Johann Zarco se hisse pour sa part dans le top5, belle performance du tricolore. Oliveira et Miller le suivent.

Un dernier tour est encore possible pour de nombreux pilotes. Il permet à plusieurs d’entre eux de remonter au classement, comme Joan Mir, 3e. Mais le tour de l’Espagnol est annulé, à cause d’un drapeau jaune. Franco Morbidelli arrache le 5e rang au tout dernier moment, devant Johann Zarco, 6e. Fabio Quartararo n’est que 10e, devant Maverick Vinales.

Rendez-vous à 14 heures pour les essais libres 2 du Grand Prix d’Autriche MotoGP.

