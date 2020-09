MotoGP : libres 1 (EL1), Quartararo domine, Zarco douzième

MotoGP, Montmélo, FP1 – Fabio Quartararo a parfaitement débuté son week-end catalan, en dominant les essais libres 1, devant Andrea Dovizioso. En revanche, Johann Zarco ne prend que la 12ème place.

Barcelone, MotoGP, les libres 1

Alors que le cap de la mi-saison de MotoGP est passé, le paddock se retrouve sur le circuit de Montmélo (Barcelone) avec le Grand-Prix de Catalogne. Et ce week-end, Marc Marquez est de retour, dans le stand de Honda. Néanmoins, pas de roulage pour le moment, pour la star espagnole. Outre l’enjeu de la tête du championnat entre Quartararo, Vinalès et Dovizioso, ce week-end sera crucial pour Zarco. En effet, c’est à l’issue de cette épreuve que Ducati choisira entre lui et son rival, Bagnaia. Autre actualités, la nouvelle blessure de Cal Crutchlow, qui s’est déchiré les ligaments de la cheviller, en sortant d’un test anti-COVID-19. Néanmoins, il est aligné par son team sur ces essais.

Le coup d’envoi des essais libres 1, en Catalogne, est donné. Et ce sont les Yamaha et les Honda officielles qui sont les plus promptes à prendre la piste. Et c’est Fabio qui prend rapidement les devants, en signant le meilleur chrono devant Rossi, Pol Espargaro et Morbidelli. De son côté, Jack Miller visite déjà le bac à gravier. Johann coupe la ligne et prend la 6ème place, alors que Vinalès se porte en tête. Les quatre Yamaha sont aux quatre premières places, pour l’instant et après 12 minutes de séance.

Oliveira est P6, devant Zarco, Crutchlow, Rins, Pol Espargaro et Mir. Amélioration de Rins, qui passe quatrième. Belle progression, aussi, de Bradl, qui signe le 11e temps. Tandis que Fabio récupère le leadership. Puis Rins s’invite au 4ème rang. Dans le clan Honda, Nakagami intègre le top 8. Après 20 minutes de séance, Quartararo mène toujours devant Vinalès, Morbidelli, Rins, Mir, Rossi, Oliveira, Nakagami, Zarco, Smith, Crutchlow, P Espargaro, Bradl, Lecuona. Chute de Joan Mir.

A moins de dix minutes du drapeau à damier, la hiérarchie n’a pas évolué. Sans doute en raison des programmes des équipes, qui souhaitent se concentrer sur la comparaison des pneumatiques, notamment en vue de préparer la course. Mais Dovizioso nous fait mentir, en prenant la 9ème place. Pendant que Lecuona chute et plante sa KTM dans le bac à gravier.

Joan Mir est en amélioration et il revient au second rang, derrière Quartararo. Qui est lui aussi en progrès. Et il améliore de 4 dixièmes ! Dovizioso 6ème, puis 2ème ! 1,30 dans ces EL2 et nombre de pilotes sont en avance sur leurs intermédiaires. Alex Espargaro P7. Alors que Bagnaia, 21ème jusque-là, devrait remonter dans le classement. Et effectivement, il signe le 15ème chrono. Alors que Zarco échoue à la 12ème place.

Alors que Fabio améliore à nouveau son temps et termine en tête de ces FP1. Devant Dovizioso et Mir.