MotoGP : libres 1 (EL1), Quartararo leader, Zarco 8ème (résumé)

MotoGP, FP1, Misano – Fabio Quartararo débute idéalement son week-end, tout comme le team Petronas, qui réalise le doublé ! Tandis que les Yamaha officielles échouent dans leur quête de top dix…Belle prestation, aussi, de Johann Zarco, qui prend la huitième place de cette séance.

Grand-Prix Emilie-Romagne MotoGP : les essais libres 1

Moins d’une semaine après le Grand-Prix de Saint Marin de MotoGP, nous retrouvons pilotes et écuries sur le même circuit, à l’occasion du GP d’Emilie Romagne. A Misano, donc, la réaction de Fabio Quartararo est attendue. Car, en tant que favoris du début de saison, le pilote Yamaha se doit de retrouver la voie du succès. D’autant qu’Andrea Dovizioso a pris la tête du championnat.

LIVE 📡 The Preview of the #EmiliaRomagnaGP – Join Amy Reynolds and Matt Birt ahead of the press conference! 🎙️ https://t.co/1JLhoybmva — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 17, 2020

Mais il n’est pas le seul à devoir réagir. Chez Yamaha, Maverick Vinalès semble incapable de confirmer en course sa vélocité en essais. Aussi, l’Espagnol doit comprendre sa machine et surtout, ses pneus, afin de revenir dans la course à la victoire. Un mot aussi sur Johann Zarco, très rapide mardi dernier, qui ne peut que faire mieux que sa 15ème place du week-end dernier.

C’est parti à Misano, pour 45 minutes d’essais libres 1. Premier pilote à signer un chrono, Alex Rins. Mais après plusieurs passages, c’est Aleix Espargaro qui inscrit son nom au sommet de la hiérarchie. Il devance les Yamaha de Vinalès, Quartararo, Morbidelli et Rossi. Puis son frère, Pol, prend les commandes. Alors que Morbidelli passe second. Johann Zarco coupe à son tour la ligne, c’est le 5ème chrono. Puis Mir prend la 3ème place.

Fabio remonte, mais il échoue au second rang. Progression, également, de Rins, 5ème temps provisoire de ces EL1. Pour sa part, Petrucci signe le 6ème chrono. Avant que Mir ne remonte à la deuxième place tandis que Johann prend la 5ème place. P Espargaro améliore et reste donc en tête. Belle performance d’Alex Marquez, qui grimpe en 4ème position. Zarco est dans un tour et cela donne P6.

Il reste 33 minutes dans cette séance et Morbidelli prend la tête, suivi de Pol Espargaro, Quartararo, Mir, A Marquez, A Espargaro, Zarco, Nakagami, Vinalès, Oliveira, Petrucci, Miller, Rossi, Dovizioso, Bagnaia, Rons, Smith, Lecuona, Binder. A 24 minutes du terme de cette séance, Maverock Vinalès améliore et signe le 3ème temps. Puis Nakagami passe la ligne, c’est le 3ème chrono. Alors que Bagnaia prend la 6ème place. Et nouveau leader, avec Pol Espargaro ! Tandis que Bagnaia revient en 4ème position, puis au 3ème rang, un tour plus tard.

Quartararo est P6, Zarco P12. Mais il reste du temps. Fabio par à la faute, dans un tour qui ne lui aurait pas permis de prendre le leadership. En revanche, cela se passe bien pour son coéquipier chez Petronas, qui récupère le commandement de ces libres 1 à Misano. Côté Suzuki, Alex Rins vient de tomber, à moins de 13 minutes du drapeau à damier. Pas simple cette séance, pour l’Espagnol…

Et les progrès d’Alex Marquez se confirme, l’Espagnol passe 5ème de la séance, à 7 minutes du dénouement ! Pour sa part, Zarco améliore mais échoue au 11ème rang. Belle remontée de Dovizioso, qui prend la seconde place, derrière Mir, nouveau leader. Les améliorations s’enchaînent, avec Aleix Espargaro 3ème, Johann Zarco 6ème, Oliveira P4 !

Puis nouvelle progression pour Oliveira, qui prend une belle seconde place. Et Quartararo en tête ! Encore 2,30s au compteur. Le tricolore est vite battu par la KTM de Pol. Mais Fabio est dans un autre tour rapide…et il reprend le meilleur ! Puis son coéquipier complète le doublé provisoire pour Petronas. C’est maintenant le drapeau à damier, mais certains pilotes sont encore en piste, pour améliorer. Mais finalement, Fabio conserve les commandes, devant Franco. Zarco est provisoirement qualifié, avec le 8ème chrono.