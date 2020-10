MotoGP : libres 1 (EL1), Smith en tête, Johann Zarco deuxième à domicile !

MotoGP, Le Mans, FP1 – Meilleur temps de Bradley Smith à l’issue des libres 1 du Grand-Prix de France de MotoGP. Mais c’est Johann Zarco qui a régalé les spectateurs, au Mans, en signant le deuxième chrono de la séance.

C’est un Grand-Prix très spécial, logiquement, pour les supporters Français, que cette édition 2020 au Mans. Car deux pilotes tricolores ont les moyens de se battre pour le podium de cette épreuve tricolore de MotoGP et même, de gagner. En particulier Fabio Quartararo, leader du championnat après son succès sur le circuit de Barcelone, il y a deux semaines. Alors forcément, les attentes envers nos deux représentants seront importantes, tout au long du week-end, devant quelques spectateurs (moins de 5000).

MotoGP : la pluie s’invite en FP1 au Mans !

Les essais libres 1 du Grand-Prix de France de MotoGP débutent donc sur une piste détrempée. Ce qui signifie que cette séance pourrait ne pas compter niveau chronométrique, à moins que les EL2 et 3 ne se déroulent dans des conditions similaires. Le premier pilote à se lancer dans le bain est Alex Rins. Petrucci signe le 2e temps, devant Oliveira. Mais Miller, spécialiste du genre, prend les commandes quelques secondes plus tard. Sauf que Pol Espargaro fait encore mieux, tandis que Rins s’intercale entre les deux hommes.

Andrea Dovizioso, toujours à l’aise sur sol mouillé, est dans un tour. Et il prend la seconde place provisoire de ces libres 1. Pour l’heure, Johann Zarco est 7ème, derrière Rossi et Vinalès. Pour sa part, Quartararo est sorti tard, le tricolore prend son temps. Oliveira améliore et prend la 8ème place. Tandis que Morbidelli signe le 10ème chrono. Puis Vinalès remonte, au 4ème rang. Dovi en tête !

Amélioration de Johann, qui est maintenant 6ème. De son côté, Fabio grimpe à la 16ème place. Nouveau progrès de Zarco, désormais 5ème. Pendant qu’Andrea améliore sa marque, aux commandes de ces EL1. Quartararo 12ème. Le pilote Yamaha remonte progressivement, sans paniquer. Au tour de Jack Miller de prendre le leadership ! Les pilotes Ducati, globalement, aiment ces conditions. Pas un hasard s’ils sont cinq dans le top 7, pour l’heure.

Belle amélioration d’Alex Marquez, qui intègre le top 5, à 22 minutes du drapeau à damier. Mais Bagnaia relaie Miller en tête, quelques secondes plus tard. Puis Petrucci le déborde ! Nous avons quatre Ducati aux 4 premières places…Mais pas pour longtemps puisque Vinalès revient en P2. Et Morbidelli le déloge, avant, sur un second tour, de prendre la tête. Alors qu’il est toujours blessé, Cal Crutchlow s’offre une superbe 3ème place, à 9 minutes du dénouement.

Johann Zarco régale les Français !

Zarco est 12e, Quartararo 18ème. Miller récupère la tête de cette séance. De son côté, Zarco réintègre le top dix, avec le neuvième chrono. Vinalès P3. Décidément à la fête aujourd’hui, Danilo Petrucci s’offre à nouveau la première place…immédiatement battu par Miller ! Pol Espargaro est troisième. Surprise, c’est Maverick qui prend maintenant la tête, à un peu plus de deux minutes du drapeau à damier. Cal est également en amélioration, il remonte au 5ème rang.

Logiquement, le classement ne cesse de bouger, au gré des passages des pilotes. Deuxième temps pour Zarco, de quoi redonner de la vigueur aux spectateurs ! Puis Dovi prend les commandes, avant d’être battu par l’Aprilia de Bradley Smith ! Petrucci P2, sous le drapeau à damier. Mais des pilotes sont encore dans un tour. Miller P3. Johann dans un ultime tour, deuxième temps ! Il a pourtant été gêné par Lecuona !

Le classement :