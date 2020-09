MotoGP : libres 1 (EL1), Vinalès 1er, Quarta P2, Zarco P4 et Ducati de tête !

MotoGP, Misano, FP1 – Meilleur temps de Maverick Vinalès lors des libres 1 du GP de Saint Marin. Le pilote Yamaha a largement dominé ses adversaires. Quartararo prend la seconde place alors que Zarco se présente comme le meilleur pilote Ducati.

Ce retour de la MotoGP, après une petite pause, symbolise celui de l’espoir. Celui de revoir régulièrement du public sur les Grand-Prix. Car à Misano, les spectateurs sont de retour, en petit nombre. Un test grandeur nature qui déterminera peut-être la suite, si tout se passe bien.

Awesome to have you back! ❤️@circuitomisano welcomes a limited number of fans into the grandstands with social distancing measures in place! 👍#SanMarinoGP 🇸🇲 pic.twitter.com/9kluIB9BJe — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 11, 2020

MotoGP : FP1 : Quartararo et Zarco déjà dans le coup

C’est parti pour 45 minutes, avec ces essais libres 1 du Grand-Prix de Saint Marin 2020. D’entrée ce sont les frères Espargaro qui s’illustrent avec le meilleur temps d’Aleix, devant Pol. Stefan Bradl complète le trio de tête, qui devrait rapidement évoluer. D’ailleurs, Vinalès récupère le troisième rang quelques secondes plus tard, devant Zarco, quatrième. Mais dont le chrono est annulé…Au tour de Morbidelli de couper la ligne, pour signer le 3ème temps.

Johann est dans un nouveau tour, le voici P3 ! Cela débute bien pour le pilote Avintia. Alors que Bradl tient bon, au 4ème rang. Pour sa part, Quartararo est 12ème. Mais Fabio améliore et signe…le meilleur temps ! Mais pour peu de temps puisque c’est Vinalès que le déloge immédiatement. Lui-même battu de suite, par Pol Espargaro. Les KTM sont avantagées sur ce tracé, pour l’avoir parcouru récemment. Progression de la Suzuki de Mir, 4ème chrono.

Puis Johann Zarco remonte à son tour, il passe troisième. Mais Morbidelli lui passe sous le nez et récupère la place du Français. P6 pour Valentino Rossi. Alors que son coéquipier avait repris la tête, quelques minutes plus tôt. Alors que Fabio coupe à nouveau la ligne, c’est le 3ème temps. Le revenant du jour, Bagnaia, s’en sort correctement, avec le 9ème chrono provisoire.

Petit temps mort niveau amélioration, à 27 minutes du dénouement. Le classement est le suivant, Vinalès mène devant Pol, Quartararo, Morbidelli, Zarco, Rossi, Mir, A Espargaro, Bagnaia, Miller, Rins, Bradl, Crutchlow, Smith, Nakagami, Binder, Lecuona, Petrucci, Oliveira, Marquez, Dovizioso, Rabat.

Problème technique pour Crutchlow

Quartararo est dans un tour rapide et sur la ligne, cela se concrétise par le meilleur temps. Tandis que Cal Crutchlow entre dans la pit-lane, pour un probable souci technique. Au même moment, Binder fait un petit bond dans la hiérarchie, il signe le 11e temps. A 18 minutes du drapeau à damier, Miller revient dans les premières places, en prenant la 3ème place. Mais il rétrograde lorsque Mir passe la ligne, pour s’installer en 3ème position.

De son côté, Dovizioso plafonne en fond de classement. Mais l’Italien prend la piste pour améliorer. Il reste un peu plus de 7 minutes au compteur. Alors que la plupart des pilotes se remettent en selle. Fabio est à l’oeuvre. Il est en tête sur les deux premiers secteurs. Tandis que Johann se cale dans l’aspi de son compatriote. Amélioration de plus de deux dixièmes, pour le pilote Yamaha Petronas. Et l’intéressé poursuit son effort. Tout comme Zarco, lui aussi en progrès, avant de se louper….

Quartararo améliore tour après tour !

Nouvelle amélioration de Quarta, pour près d’un dixième. Il parait sur une autre planète, à ce stade de la séance. Vinalès est lui aussi en train d’améliorer. Meilleur chrono ! Les Yamaha sont très en forme, comme attendu sur ce tracé de Misano. Zarco revient également dans le top quatre. Smith 5ème, joli ! Reste une grosse minute avant la fin de ces EL1. Rossi réintègre de justesse le top dix. Aleix Espargaro est 3e, l’Aprilia est bien aussi !

Drapeau à damier, Maverick est encore en amélioration. Rossi P8, et énorme amélioration de Vinalès, plus de 4 dixièmes de mieux que son propre chrono. Il ne sera plus battu. Fabio termine deuxième, devant Aleix. Zarco réalise aussi une belle performance, en signant le 4ème temps, devant toutes les autres Ducati. Voici le classement de ces premiers essais du GP MotoGP de Saint Marin.