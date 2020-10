MotoGP : libres 1 (el1), Vinalès 1er, Quartararo 3e, Zarco et Ducati dans le dur

Grand-Prix d’Aragon, FP1 – Maverick Vinalès a réalisé le meilleur temps des essais libres 1 du Grand-Prix MotoGP d’Aragon, devant Morbidelli et Quartararo. Fabio est tombé en fin de séance tout comme Johann Zarco, loin du compte au guidon d’une Ducati en difficulté.

C’est sous le soleil mais sur une piste fraîche que débutent ces essais libres 1 du Grand-Prix MotoGP d’Aragon 2020. Avec 25 minutes de retard, en raison du froid. Et le grand absent dans le paddock n’est autre que Valentino Rossi, testé positif au COVID-19. Il ne sera pas remplacé par Yamaha, pour ce premier week-end sur le Motorland.

Early crash for @JohannZarco1! 💢

The @esponsoramagp rider is the first to fall victim to the cool conditions! 😲#AragonGP 🏁 pic.twitter.com/e1tuAoKyHO

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 16, 2020