MotoGP : libres 1, Marquez en tête, Zarco 11ème, devant Quartararo

C’est Marc Marquez qui s’est montré le plus rapide, lors des essais libres 1 du Grand-Prix d’Espagne de MotoGP. Le pilote Honda a devancé Vinalès et Crutchlow. Zarco échoue aux portes du top dix, belle prestation du Français.

La MotoGP reprend enfin ses droits, en cette année 2020, pour une première manche concernant cette catégorie. Des essais libres 1 qui débuteront sans Fabio Quartararo, pénalisé par les commissaires après avoir réalisé des essais privés jugés illicites. Il devra donc patienter 20 minutes avant de prendre la piste, sur le circuit de Jerez.

