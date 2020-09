MotoGP : libres 2 (EL2), Binder devant Quartararo, Zarco 8ème

MotoGP, EL2, Misano – Meilleur temps de la KTM de Brad Binder, à Misano, devant la Honda de Nakagami et la Yamaha de Quartararo. Johann Zarco, après une chute, parvient à conserver sa place dans les qualifiés directs pour la Q2, en attendant les libres 3.

Misano MotoGP : les FP2

Retour à Misano, avec les essais libres 2 du Grand-Prix de MotoGP Emilie Romagne, première de l’histoire sous cette appellation. Pour le moment, les Français Fabio Quartararo et Johann Zarco sont qualifiés pour la Q2, à la faveur de leurs temps, réalisés de matin en FP1. C’est parti pour ces essais 2. Miguel Oliveira est le premier à mener la danse, après 5 minutes de roulage.

Mais rapidement, Quartararo le déloge. Puis successivement, Morbidelli et Rossi passent le Français. Binder coupe la ligne et signe le 2ème temps. Retour de Fabio en tête, quelques instants plus tard. Rossi remonte à la 2ème place, avant d’être surclassé par son poulain, Morbidelli. Beau tour également de Nakagami, nouveau deuxième de ces EL2. Tandis que Pol Espargaro a chuté…

Retour d’Oliveria dans le haut du classement, c’est la 2e place pour le pilote portugais. Miller prend la 5ème place, derrière Lecuona. Puis Bagnaia remonte au 3ème rang. De son côté, Quartararo améliore encore le meilleur temps de cette séance. Morbidelli le suit de peu mais l’Italien échoue à la 3ème place, avant d’être délogé par Lecuona. Pour l’heure, Zarco n’est que quinzième. Mais il reste qualifié en Q2, à ce stade de la séance.

Côté Yamaha officielles, Rossi comme Vinalès restent loin des débats, pour l’instant. Après 22 minutes de séance, Fabio mène devant Nakagami, Oliveira, Miller, Morbidelli, Lecuona, Bagnaia, Petrucci, Dovizioso, Mir, Binder, P Espargaro. 5 minutes plus tard, Bagnaia prend les commandes de ces EL2. Mais les améliorations se font rare, dans cette deuxième partie de séance. Toutefois, Pol Espargaro déloge le leader et prend la tête. Les chronos de ce matin ne sont toujours pas tombés.

Johann Zarco au sol

Chute de Johann Zarco ! Qui remonte néanmoins sur sa Ducati. Alors que le leader améliore encore sa marque. Mais Nakagami fait encore mieux ! Mir passe 5ème, Miller, 6ème, devant Alex Marquez. Vinalès et Binder sont en amélioration. Nouveau chrono de référence pour la KTM. Nous sommes à moins de 3 minutes du drapeau à damier. Vinalès P4 mais il va peut-être améliorer. Et Zarco n’est plus qualifié. Car les temps de la matinée finissent par tomber.

Oliveira est maintenant 6ème. Amélioration de Fabio, qui signe le 3e chrono. Johann améliore et entre à nouveau dans la zone de la qualification directe ! Mais de nombreux pilotes sont susceptibles de le battre. Cela passe malgré tout. Binder meilleur temps, devant Nakagami et Quartararo.