MotoGP : Libres 2 (EL2) Espargaro au top, problèmes pour Quartararo

Pol Espargaro réalise le meilleur temps des essais libres 2 du Grand Prix MotoGP de Styrie. Fabio Quartararo, 14e, a rencontré de nombreux problèmes au cours de cette séance.

Après des essais libres 1 conclus avec le meilleur temps pour Jack Miller, les pilotes MotoGP reprennent le guidon pour la deuxième séance libres en Styrie. Comme ce matin, le soleil est au rendez-vous. La piste du Red Bull Ring est donc plus chaude. À voir si cela permettra d’améliorer les rapides chronos du matin.

Dès le drapeau vert, ils sont nombreux à prendre la piste. Fabio Quartararo réalise le premier meilleur temps, bientôt battu. Pol Espargaro s’installe ainsi en tête en 1’24’3. Un temps cinq dixièmes moins rapide que le record de Jack Miller de ce matin.

L’Espagnol améliore rapidement, en 1’24’2. Au classement combiné des essais libres, il prend désormais le 10e rang. Fabio Quartararo, qui occupait cette place, est maintenant hors du top10. Actuel 4e des libres 2, il doit accélérer pour retrouver le passage direct en Q2.

Dans le même temps, Joan Mir fait un tout droit dans les graviers au virage 4. Rien de grave. Franco Morbidelli se rate également au même virage et manque de chuter. L’Italien ne s’attendait semble-t-il pas du tout à aller au large. Après près d’un quart d’heure de séance, la plupart des pilotes rentrent aux stands.

La séance se calme alors. Les pilotes sont en phase de travail, en rythme de course. Seuls quelques hommes viennent briser cette dynamique. Alex Rins, sur sa Suzuki, prend le meilleur temps en 1’24’122. Brad Binder est 3e, à trois dixièmes. Le Sud-Africain est à l’aise au guidon de sa KTM, juste derrière son équipier Pol Espargaro.

C’est finalement à cinq minutes de la fin de session que les pilotes décident d’accélérer. Pol Espargaro reprend le temps le plus rapide, en 1’23’764. Il s’agit de meilleur marque provisoire du week-end. Rins s’installe deuxième, suivi par Joan Mir et Nakagami.

Au même moment, Fabio Quartararo est en pneus usés et commet plusieurs petites erreurs. Difficile d’aller chercher de la performance, d’autant qu’il s’énerve… Les problèmes de freins ne semble toujours pas résolus sur sa Yamaha M1, comme le laisse penser un nouveau passage par les graviers.

En attendant, Pol Espargaro repousse encore les limites pour réaliser un 1’23’638. Il est à deux dixièmes de la pole position de Maverick Vinales, réalisée le week-end précédent. L’Espagnol conclut ces essais libres 2 MotoGP en tête, devant Nakagami et Mir. Fabio Quartararo n’est que 14e, plus qualifié en Q2. Valentino Rossi occupe le 9e rang de cette séance.

Les deux hommes ont encore une chance de passer directement en Q2, demain à partir de 9h55 pendant les EL3. Retrouvez le reste du programme MotoGP du week-end ici.

Another signal of intent from @polespargaro and KTM! 🔥

The Spaniard sets the fastest lap of the weekend to edge out @takanakagami30 in FP2! 👏#AustrianGP 🏁 pic.twitter.com/GrJ8utDcgo

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 21, 2020