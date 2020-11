MotoGP : Libres 2 (EL2), Johann Zarco met tout le monde d’accord !

Johann Zarco domine les essais libres 2 MotoGP à Portimao. L’autre tricolore, Fabio Quartararo est 4e alors que Miguel Oliveira sort du top 10 après sa performance du matin.

Après une première session menée sur le fil par Miguel Oliveira, les 22 pilotes MotoGP reprennent le guidon pour les essais libres 2. La piste de Portimao a bien chauffé, alors que le soleil illumine toujours le sud du Portugal. Johann Zarco brille pour sa part en étant le premier leader de cette session. Alex Rins connaît en revanche des difficultés, puisqu’il chute au virage 8. Il est le premier pilote MotoGP au tapis ce week-end.

Le tricolore garde la tête une quinzaine de minutes avant de voir Franco Morbidelli puis Stefan Bradl le dépasser. L’Allemand met à profit ses journées d’essais effectuées plus tôt dans la saison. Avec un 1’40’584, il n’est d’ailleurs que quatre dixièmes moins vite que le meilleur temps des essais libres 1.

Oliveira poursuit sur sa lancée

Mais un homme se montre plus rapide, bien plus rapide : il s’agit de Miguel Oliveira. Le Portugais boucle un tour en 1’40’270. Il n’est déjà qu’à un dixième de son record du matin. Pendant ce temps, les tricolores restent dans la première partie de la feuille des temps. Johann Zarco est 4e, juste devant Fabio Quartararo. Ce dernier remonte d’ailleurs au 2e rang, à 39 minutes du terme.

Franco Morbidelli et Takaaki Nakagami lui ravissent toutefois cette place quelques minutes plus tard. Le Japonais chute cependant quelques secondes plus tard, au virage 4. Une perte de l’avant assez violente mais sans conséquence physique. Il y aura en tout cas du travail sur la machine, chez LCR Honda.

La session se calme peu après et durant de longues minutes. Les différents pilotes sont en rythme de course. On note toutefois la remontée de Johann Zarco au 5e rang. Rien ne va en revanche pour Valentino Rossi, qui chute à 20 minutes du terme au virage 4. L’Italien s’en sort sans blessure.

Johann Zarco surclasse ses adversaires

Au même moment, Stefan Bradl décide d’accélérer. L’Allemand prend la tête et lance la « mini-qualification » de fin de séance. Il est suivi par plusieurs pilotes, notamment Franco Morbidelli qui prend le record en 1’40’079. C’est le meilleur temps du week-end… mais peut-il résister aux assauts des autres pilotes?

La réponse est… non. Maverick Vinales vient rapidement faire voler en éclats cette marque. En 1’39’931, il est le premier sous la barre des 1’40 au tour. Il y est bientôt rejoint et surpassé par Jack Miller, pour quelques centièmes. Cinq minutes sont encore à disputer et presque tous les pilotes ont une gomme neuve. Tout est encore possible.

Johann Zarco le prouve en s’emparant à son tour du meilleur temps. Le Cannois enfonce le clou en 1’39’417. La performance est splendide, plus de deux dixièmes devant Aleix Espargaro. Maverick Vinales boucle le top 3.

Le classement n’évolue plus jusqu’au bout et Johann Zarco décroche donc le meilleur temps de ces essais libres 2. Fabio Quartararo prend le 4e chrono dans son dernier tour, devant le nouveau champion, Joan Mir, 6e. Déception en revanche pour Miguel Oliveira. Après le show des EL1, le local de l’étape n’est que 13e. Valentino Rossi est aussi encore en difficulté, 21e.

Il faudra désormais attendre 10h50 ce samedi 21 novembre pour suivre les essais libres 3. Retrouvez le programme du Grand Prix MotoGP du Portugal à Portimao ici.

Le classement des essais libres 2 MotoGP au Portugal