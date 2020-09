MotoGP : libres 2 (EL2), Johann Zarco superbe 2ème, Fabio dans le dur (résumé)

Moto GP, FP2, Catalunya – Johann Zarco a créé la surprise, lors des libres 2 du Grand-Prix de Catalogne. Il échoue néanmoins au second rang, derrière Morbidelli, tandis que Fabio Quartararo termine hors du top douze.

GP de Catalogne de MotoGP, les EL2

Dans la foulée d’une première séance marquée par la domination de Fabio Quartararo, nous nous retrouvons sur le circuit de Barcelone-Catalunya. C’est parti pour ces essais libres 2. Plusieurs pilotes se jettent en piste dès l’ouverture de la voie des stands, dont Valentino Rossi et Pol Espargaro. Valentino signe le meilleur temps, rapidement battu par Rins. Pour sa part, Morbidelli complète, provisoirement, le trio de tête.

Mais Quartararo passe sur la ligne d’arrivée et prend la tête, avant de s’incliner face à son coéquipier. Pol Espargaro est à l’oeuvre et se place en troisième position. Il est suivi de Binder puis du Doctor. Mais la KTm améliore et passe deuxième. Et Morbidelli est en progrès, si bien qu’il repousse encore la limite chronométrique. Mais le temps de son coéquipier, signé ce matin, tient toujours. De son côté, Alex Rins déloge Binder pour le gain de la troisième place.

Chute de Johann Zarco ! Qui n’est toujours pas qualifié, après ce départ des stands en décalage, par rapport à ses collègues. Peut-être que le tricolore subit un brin de pression…Binder avait amélioré, avant cet incident, la KTM pointe maintenant à la 2e place. A une demi-heure du terme de ces FP2, Morbidelli mène devant Binder, Pol, Rins, Quartararo, Vinalès, Rossi, Oliveira, Crutchlow, Bradl, Lecuona, Dovizioso.

Dans le stand Avintia, Johann se tient le bras. Espérons qu’il ne se soit pas fait mal, sachant qu’il reste en convalescence, après sa chute sur le Red Bull Ring. Nouvelle chute à Montmélo avec, cette-fois, Morbidelli. Il reste moins de 23 minutes dans ces essais libres 2 du Grand-Prix de Catalogne de MotoGP. Finalement, Zarco reprend la piste, après sa chute. Il lui reste moins de 18 minutes pour tenter de se qualifier, provisoirement, pour la Q2. C’est le 17ème temps, mais il y a matière à faire mieux. Après une chute, sur une machine qu’il ne maîtrise pas encore totalement, il est nécessaire de retrouver sa confiance, progressivement.

Le tricolore enchaîne avec un autre tour et remonte à la 12ème place. Puis, à l’issue de la boucle suivante, il s’offre la 8ème position. Mais ce n’est pas assez pour décrocher le sésame. Il doit donc faire mieux, à 11 minutes du terme de ces EL2. 8 minutes sont encore au compteur et Mir signe le 2e chrono. Mais il est de suite devancé par Rossi, qui n’est qu’à 2 millièmes de Morbidelli, toujours en tête. Les Yamaha sont à la fête. Néanmoins, Mir prépare sa riposte.

Et nouveau chrono de référence, dans cette séance, pour la Suzuki ! 4e temps pour Marc Marquez, qui confirme qu’il progresse. P3 pour Zarco ! Mais Marquez -dans son aspiration- fait encore mieux et lui chipe cette place. Autre Honda à la fête, celle de Nakagami, désormais au 2e rang. Lecuona 13ème, Rins 5ème, Mir meilleur temps et Binder en tête ! Crash de Lecuona. Johann est dans un tour et en avance dans l’avant-dernier secteur. Mais il se loupe dans le dernier secteur, dommage.

Pol prend la 4ème place. Quartararo est 13ème et n’améliorera pas. Zarco en tête dans le deuxième secteur. 2 dixièmes d’avance dans le S3. P2 !! Superbe. Mais Morbidelli a fait encore mieux. Binder est troisième. Fabio reste qualifié pour la Q2, en dépit de sa contre performance.