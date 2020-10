MotoGP : libres 2 (EL2), Miller dominateur, Zarco P4, Quartararo 13e

MotoGP, FP2, Le Mans – Alors que Quartararo et Dovizioso ne sont pas parvenus à intégrer le top dix lors des libres 2 du GP de France, Johann Zarco s’est à nouveau illustré en signant le quatrième chrono. Meilleur temps de Jack Miller, dominateur cet après-midi.

C’est, cette-fois, sur une piste séchante mais toujours mouillée que les essais libres 2 du Grand-Prix de France de MotoGP débutent, en ce vendredi après-midi, 9 octobre 2020. Ce matin, Johann Zarco s’est illustré, avec le deuxième meilleur temps, devant l’étonnante Aprilia de Bradley Smith, la surprise de ce début de week-end, sur un sol humide.

Le premier « courageux » n’est autre que Joan Mir. Sur une piste qui devrait donc progresser au fil de la séance. En compagnie de Valentino Rossi, qui est déjà en pneus slicks. Nous saurons rapidement quel est le meilleur choix. Mir signe donc la première référence chronométrique de ces libres 2. Pour sa part, The Doctor est encore loin. Il est sans doute trop tôt pour chausser des gommes pour le sec. D’ailleurs, l’Italien regagne son stand pour changer de pneus.

Rins est deuxième, suivi de Morbidelli. Seuls quatre pilotes ont signé un tour rapide, pour l’instant. Alors qu’il semblerait que la pluie refasse son apparition…Meilleur temps pour Zarco ! 1,7s devant la Suzuki. En pneus pluie. Tandis que Miller sort des stands en slicks. Johann enchaîne avec un second tour et il améliore de quasiment 6 dixièmes. Evidemment, le 1,43,8 de Smith, signé ce matin, est déjà tombé. Puisque la Ducati a réalisé un 1,41,247s.

La pilote Avintia coupe à nouveau la ligne et 3 dixièmes supplémentaires viennent de tomber. Il conforte sa place de leader. En pneus pour le sec, Miller récupère l’avantage, c’est un nouveau chrono de référence dans ces EL2. Johann Zarco retente un tour en pneus pluie mais il échoue à un dixième. C’est le moment de changer de gommes. Rappelons d’ailleurs que c’est le tricolore qui est toujours l’auteur du tour de référence, en qualification, sur ce tracé du Mans.

