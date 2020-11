MotoGP : Libres 2 (EL2), Miller encore, Zarco hors du coup

Jack Miller poursuit en tête des essais libres du Grand Prix d’Europe MotoGP. Fabio Quartararo se qualifie de justesse en 9e place, alors que Johann Zarco est 17e.

Après une session matinale sur un circuit de Valencia complètement mouillé, les essais libres 2 se disputent dans des conditions séchantes. Alors que des averses sont prévues demain matin, cette session pourrait être l’unique tentative d’améliorer les chronos du matin pour participer directement à la Q2.

À la suite, on l’imagine, d’une certaine réflexion, la plupart des pilotes débutent cette session en pneus slicks. On note toutefois que Takaaki Nakagami et Alex Marquez sont en gommes pour la pluie. La comparaison entre les deux montes sera particulièrement intéressante à suivre.

Le match de gommes ne dure toutefois pas longtemps, puisque Nakagami est rapidement mis en difficulté par ses adversaires. Il faut passer les slicks pour le Japonais. En tête, Joan Mir s’empare du meilleur temps. Il compte près d’une seconde d’avance à un moment, alors que ses poursuivants réagissent.

Après un quart d’heure plein de rebondissements, Miguel Oliveira pointe finalement en tête. Le Portugais devance Danilo Petrucci et les frères Espargaro, Pol devant Aleix. Les tricolores Johann Zarco et Fabio Quartararo se suivent au 13e et au 14e rang. Le pilote Petronas a besoin de temps mais commence à prendre de la vitesse. On note le début de séance brillant de Garrett Gerloff, remplaçant de Valentino Rossi. L’Américain pointe 12e, devant Maverick Vinales 16e !

Et il ne s’arrête pas là. Sur un long run de plus de 10 tours, il profite de l’amélioration de la piste pour s’approcher des meilleurs chronos. D’abord dans le top 10, il s’installe un temps en 5e place. Impressionnant pour un pilote qui, rappelons-le, découvre tout du MotoGP ce vendredi.

Les pilotes ressortent toutefois à 10 minutes du terme de la session, pour aller chercher les derniers dixièmes. Pol Espargaro reprend ainsi la tête en 1’32’952. Ces chronos sont quasiment huit secondes plus vite que ce matin, ce qui montre l’amélioration des conditions de piste.

Ils sont donc nombreux à tout donner, peut-être même trop pour certains. Danilo Petrucci chute ainsi à cinq minutes du but. Le pilote Ducati est dans le dernier virage… et tente de regagner son stand à pied en sprintant ! L’image est sympathique et témoigne de la détermination de l’Italien. Tout cela ne sert malheureusement à rien, car son équipe n’est pas prête. Apprenant cela, Petrucci est aussi furieux qu’en sueur, car il occupe actuellement la 11e place et ne passera pas en Q2 avec ce résultat.

En attendant, Franco Morbidelli s’empare du meilleur temps. Mais l’Australien Jack Miller le bat, suivi par Aleix Espargaro, 2e. Franco Morbidelli boucle le top 3. Fabio Quartararo occupe pour sa part le 9e rang. Il devance Joan Mir, qui profite du déclassement de Cal Crutchlow pour s’immiscer dans le top 10.

Excellent en début de session mais beaucoup plus en difficulté sur le sec, Johann Zarco est 17e. Il en est de même pour Garrett Gerloff, finalement 19e devant l’autre débutant Luca Savadori, 20e.

Une opportunité reste encore à tous les pilotes hors du top 10 pour se qualifier directement en Q2, lors des essais libres 3. Mais toute amélioration pourrait être rendue impossible, si la météo venait à s’en mêler. Rendez-vous demain matin à partir de 10h45 pour suivre cette session.

