MotoGP : Libres 2 (EL2), Miller entre les gouttes, Zarco fait top5

À l’aise sur une piste en partie mouillée, Jack Miller réalise le meilleur temps des essais libres 2 MotoGP en Autriche. Un temps crédité du meilleur tour, Johann Zarco prend le 5e rang.

Après des essais libres 1 dominés par Pol Espargaro, place à la deuxième session sur le Red Bull Ring. Comme prévu, la pluie s’invite petit à petit en ce début de séance. Quelques gouttes tombent lorsque le drapeau vert est brandi, notamment aux virages 3 et 4. Les pilotes décident donc en grande majorité de rester dans leur garage. Sécher la trajectoire ou attendre la prochaine averse, telle est la question…

Longue attente pour les pilote MotoGP

On ne sait pas si Joan Mir et Miguel Oliveira souhaitent sécher la trajectoire, mais les deux hommes sont en piste. Si l’Espagnol rentre sans faire de chrono, son collègue portugais réalise un 1’39’484, puis rentre s’abriter. Un tour 15 secondes plus lent qu’en EL1 ce matin.

Au même moment, Alex Marquez prend la piste. L’Espagnol, rookie en MotoGP, a besoin de roulage, y compris en conditions mouillées. Mais attention à ne pas se faire mal. Avant même de boucler un tour lancé, il revient également dans son box.

À 23 minutes du terme, Aprilia envoie Aleix Espargaro en piste. Il réalise un 1’40’346, puis comme ses camarades, rentre rapidement aux stands. À qui le tour maintenant?

Johann Zarco meilleur temps

Et Johann Zarco est le suivant à craquer et sortir en piste. Le Cannois est en gommes tendres pour la pluie. Il aligne les bons secteurs, pour faire voler en éclats le record de cette séance. Avec un 1’34’271, le pilote Avintia est cinq secondes plus vite que Miguel Oliveira.

Voyant le tricolore améliorer les chronos, Takaaki Nakagami décide aussi de se lancer. Les deux hommes rentrent toutefois rapidement au box, à huit minutes du terme de la session. Ils laissent le Red Bull Ring à Valentino Rossi, Bradley Smith ou encore Jack Miller, qui sont, eux, en slicks.

Tout s’accélère à 5 minutes de la fin

Après 40 minutes d’attente, presque l’ensemble des pilotes se lancent finalement en piste. Et les records tombent, Miller prend le meilleur temps en 1’30’8 devant Vinales. L’Australien, à l’aise dans ces conditions, baisse sa marque en 1’28’8, puis en 1’27’1. Quelle aisance du pilote Pramac, qui surclasse notamment ses équipiers.

Miller conclut donc avec le meilleur temps, en 1’26’475. Il devance les KTM Tech3 de Lecuona et Oliveira. Johann Zarco prend un excellent 5e temps, Fabio Quartararo, moins à l’aise sous la pluie, est 12e. Rendez-vous demain à partir de 9h55 pour les essais libres 3. La pluie pourrait encore faire son apparition…

Le top10 des essais libres 2 MotoGP d’Autriche

Miller Lecuona Oliveira Rins Zarco Mir A.Marquez Vinales Rossi Bradl