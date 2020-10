MotoGP : Libres 2 (EL2), Nakagami en force, Quartararo fait top4, Zarco P13

Takaaki Nakagami domine les essais libres 2 MotoGP au Grand Prix de Teruel. Fabio Quartararo remonte au terme d’une longue session de travail. Johann Zarco finit seulement 13e.

Après une première session sous le soleil, les pilotes retrouvent l’asphalte du circuit d’Aragon pour les essais libres 2 du Grand Prix de Teruel. Quelques nuages font leur apparition au-dessus du circuit, rien de bien menaçant. Et les pilotes prennent rapidement la piste pour débuter leur travail.

Les premières minutes permettent à Takaaki Nakagami de se hisser en tête. Comme ce matin, le pilote LCR Honda est en confiance. En 1’48’354, il devance Franco Morbidelli de plus d’un quart de seconde. Johann Zarco est un très bon 3e dans ces premières minutes.

Les équipes au travail… dans la méfiance

Dans le même temps, Fabio Quartararo, 5e, entame pour sa part un « jeu » avec Joan Mir. Le but : ne pas se faire prendre la roue et suivre par l’autre. Les deux hommes sont donc roue dans roue en piste et ralentissent régulièrement pour se laisser passer. Notons que le Français utilise un nouvel amortisseur. Le travail de l’équipe Petronas SRT se concentre sur l’arrière de la machine #20.

Après 20 minutes, tout est assez calme dans cette séance. Les différents pilotes sont au travail et préparent la course. C’est notamment le cas d’Alex Marquez, sur un rythme en 1’48’9. L’Espagnol a repris son pneu tendre usé du matin, ce qui explique cela.

L’attitude des équipes est aussi très intéressante. Les teams échangent de nombreux messages à leurs pilotes, surtout pour leur dire qu’ils sont suivis en piste par leurs adversaires. Il y a une tension certaine entre les différentes écuries, en ce début de week-end.

Pol Espargaro ne se pose pour sa part pas de questions. L’officiel KTM semble avoir trouvé des solutions après ses difficultés ce matin. Il remonte au 2e rang, devant Franco Morbidelli. Nous sommes dans les 20 dernières minutes de cette session.

Fabio Quartararo remonte en fin de session

Après ces longues minutes de travail, les pilotes vont alors chercher le chrono. À cinq minutes du drapeau à damier, Joan Mir s’empare du meilleur temps en 1’48’182. C’est deux millièmes plus vite que le record de ce matin. On note la remontée d’Aleix Espargaro, 4e sur l’Aprilia à ce moment. Johann Zarco remonte également 7e, dans la roue d’Alex Marquez.

Plusieurs pilotes sont encore en avance, dont Takaaki Nakagami qui boucle le tour en 1’47’931. Stefan Bradl remonte aussi 6e. Il est bientôt dépassé par Aleix Espargaro et Iker Lecuona, qui se hisse seul au 3e rang sur la Tech3 !

Mais ce n’est pas fini, puisque le Japonais de LCR Honda améliore encore pour passer en 1’47’782. Une excellente marque, à peine plus lente que les EL2 du week-end passé. Maverick Vinales remonte 2e au tout dernier moment, juste devant Cal Crutchlow et Fabio Quartararo. Johann Zarco occupe la 13e place de cette session. Francesco Bagnaia finit pour sa part au sol.

Rendez-vous demain à partir de 10h55 pour les essais libres 3 du Grand Prix de Teruel. Retrouvez le programme du week-end MotoGP ici.

Le classement des essais libres 2 MotoGP au Grand Prix de Teruel

Nakagami Vinales Crutchlow Quartararo Mir A.Marquez Rins Lecuona A.Espargaro P.Espargaro Bradl Oliveira Zarco Binder Morbidelli Smith Petrucci Miller Dovizioso Bagnaia Rabat

