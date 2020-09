MotoGP : libres 2 (EL2), Quartararo en tête, Zarco P14 et plus qualifié

MotoGP, Saint Marin, libres 2 – Meilleur temps de Fabio Quartararo, lors des EL2, sur le tracé de Misano. Pour Johann Zarco, en revanche, séance plus compliquée. Le tricolore termine 14ème. A ce stade, il n’est donc plus qualifié.

Nous revoici sur le circuit de Misano, pour les essais libres 2 du Grand-Prix de Saint Marin de MotoGP édition 2020. Ce matin, c’est Maverick Vinalès qui a dominé la séance. Session marquée par la grande forme des Yamaha, des Aprilia mais aussi, de Johann Zarco. A confirmer d’ici quelques minutes, en FP2.

MotoGP, Misano, FP2 : ça se bouscule en piste

C’est reparti, à Misano, avec une Johann Zarco qui ne se précipite pas en piste, pour le moment. Il faut savoir que le tricolore joue son avenir en ce moment-même. Car Ducati prendra une décision quant à son futur après les deux Grand-Prix à venir. Equipe officielle ou Pramac, nous seront rapidement fixés. Sachant que son concurrent se nomme Bagnaia…

D’emblée, les pilotes s’emploient, en ce début de séance. Les chronos vont tomber…C’est Lecuona qui signe un premier temps avant tout le monde. Puis Miller entre en action, alors que Petrucci remonte à la deuxième place. Pol Espargaro n’attend pas non plus, il signe le temps de référence de suite. P5 pour Miller, juste derrière Aleix. Meilleur temps de Quartararo, Rins 3ème, Rossi 6ème. Puis Dovi coupe la ligne et s’installe à la 6ème place.

On attend maintenant Johann Zarco, qui est sorti en décalé, par rapport à ses camarades de jeu. Et Fabio améliore. 3ème place pour Morbidelli, qui vient de passer la ligne. Avant que Nakagami ne se rappelle à notre on souvenir ! Le Japonais est deuxième. Mais Vinalès récupère la place du pilote Honda, avant que Lecuona ne le déborde, lui-même battu par Morbidelli. Zarco est seizième, à ce stade de la séance. Mais le tricolore se relance à 30 minutes du terme de ces libres 2.

Brad Binder au tapis

Joan Mir signe le 6ème temps, juste derrière Pol Espargaro. Peu de temps après, Mir se signale en décrochant la première place provisoire. Chute de Brad Binder ! Pour le moment, Mir mène devant Quartararo, Vinalès, Morbidelli, Lecuona, P Espargaro, Nakagami, Rins, A Espargaro, Dovizioso, Binder, Rossi, Miller, Petrucci, Zarco, Oliveira, Bradl, Crutchlow, Marquez. Plusieurs pilotes sont en progrès. C’est le cas de Rins, nouveau quatrième.

Mais aussi de Quartararo, qui récupère la tête, avant de s’incliner face à Alex Rins. Vinalès s’intercale entre les deux hommes. Miller revient au 6ème rang. Et Lecuona passe la ligne pour réaliser le 4ème temps. Discret jusque-là, Pol Espargaro se rapproche des premiers, en prenant la 6ème place provisoire. Quelques secondes plus tard, Vinalès récupère la tête. En revanche, Johann Zarco reste en retrait de ces FP2, avec très peu de tours au compteur. Toutefois, pour l’heure, il reste qualifié, grâce à sa performance matinale.

A moins de 7 minutes de la fin de cette séance, A.Espargaro positionne son Aprilia au 5ème rang. Puis un tour plus tard, il améliore, pour prendre cette-fois la 3ème place. Aprilia est affûté. Les essais réalisés sur ce tracé de Misano plus tôt dans l’année portent leurs fruits. Sortie de piste pour Mir, qui traverse le bac à gravier. Pendant ce temps-là, c’est Binder qui s’illustre en prenant les commandes.

Nakagami 3ème puis Morbidelli prend les rennes de la séance ! Moins de deux minutes sont encore au compteur. Lecuona 2ème, battu par P Espargaro. Tandis que Fabio revient au second rang. Temps annulé. Rossi quatrième. Zarco 10ème. Et Quartararo P1 ! Il améliore même le chrono de Vinalès, signé ce matin. Suivent dans l’ordre, Morbidelli, Pol Espargaro, Lecuona, Rossi, Vinalès, Petrucci, Binder, Oliveira, A.Espargaro.