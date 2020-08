MotoGP : libres 2 (EL2), Quartararo P1, Zarco P4 et leader Ducati !

MotoGP, Brno, FP2 – Superbe séance pour les pilotes tricolores, cet après-midi, en essais libres 2, en République Tchèque. Fabio Quartararo a réalisé le meilleur temps tandis que Johann Zarco s’est offert la quatrième place. De bon augure dans l’optique de la journée de demain.

MotoGP, libres 2, Bagnaia absent, après sa chute

Reprise des hostilités à Brno, avec les essais libres 2 du Grand-Prix de République Tchèque de MotoGP. En commençant par des nouvelles des chutes. Et en particulier de celle de Bagnaia, qui est à l’hôpital à ce moment précis, pour des examens. De son côté, Maverick Vinalès sera bien au guidon de sa Yamaha. Rappelons enfin que, ce matin, c’est le Japonais Nakagami qui a réalisé le meilleur chrono.

Morbidelli est, une fois encore, le premier à l’illustrer. Très rapidement battu par Dovizioso. Zarco prend la troisième place, devant Rossi. Mais Vinalès s’intercale de suite entre les deux hommes. Pol est également dans un tour véloce. Quartararo et Mir coupent la ligne, respectivement aux 2e et 3e places. Mais Morbidelli reprend la tête, avant de s’incliner face à la KTM d’Espargaro.

Alors qu’Alex Marquez est à pied, que s’est il produit ? Un problème mécanique, sans doute. Pendant ce temps-là, Fabio a pris la tête de ces EL2. Oui mais Mir lui grille la politesse sans plus attendre. Pol est P3, Aleix P4. Mais son tour est annulé. Zarco dans un tour, au même titre que Dovizioso. Pendant que Morbidelli revient au 4ème rang. 11ème temps pour Johann, 5ème pour Dovi, qui n’a pas amélioré dans ce dernier tour. Nakagami est à l’oeuvre. Le Japonais vit un temps fort, à la faveur de l’absence de Marquez et de la blessure de Crutchlow. Il représente, ainsi, les meilleures chances de briller de Honda, pour le moment. 8ème temps pour le nippon.

Brno, une piste piégeuse aujourd’hui…

Il reste 28 minutes dans ces EL2 et Mir mène devant Quartararo, Pol, Morbidelli, Oliveira, Dovizioso, Aleix, Nakagami, Crutchlow, Petrucci, Rins, Zarco, Binder, Miller, Vinalès, Smith, Lecuona, Rossi, Rabat, Braham, A.Marquez. Et Oliveira poursuit et améliore ses intermédiaires. Miller améliore un peu, il est maintenant 11ème. Alex Marquez signe enfin un temps, il prend la 13ème place provisoire. Rossi améliore et rentre dans le top dix, il est neuvième à 19 minutes du drapeau à damier.

Etonnante situation, de nombreux pilotes ne parviennent pas à améliorer et s’agacent, au guidon de leurs machines. Quartararo fait partie de ceux-là. Et Johann Zarco ne parvient pas non plus à améliorer, en dépit d’un excellent premier secteur. Pareil pour Crutchlow, qui perd sa machine dans le secteur 2. Le circuit de Brno est particulièrement piégeux cet après-midi.

A moins de sept minutes du terme de ces libres 2, Morbidelli prend les commandes ! La Yamaha du Team Petronas fonctionne bien, à l’inverse de celle de l’équipe officielle. Nakagami améliore aussi, il est second. Mais Pol le surclasser immédiatement. Mir fait encore mieux et signe le 2ème temps. Zarco améliore aussi. Deuxième !!! Mais Oliveira lui prend la seconde place. Vinalès est en piste et en avance sur le 1er secteur. Maverick est quatrième, derrière la Ducati Avintia.

En revanche, pour l’heure, Fabio n’est pas dans le top douze. Il reste 30 secondes. Mais le tricolore est en avance sur les premiers secteurs. Et son compatriote améliore aussi. Meilleur temps pour Quarta !! Par contre Johann s’est loupé dans le troisième secteur, malheureusement. Il reste néanmoins 4ème. Meilleur temps de Quartararo, devant Morbidelli, Oliveira, Zarco, Vinalès, Mir, A Espargaro, Pol Espargaro, Nakagami et Miller.