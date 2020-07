MotoGP : libres 2 (EL2), Quartararo P2, Zarco dans le coup et meilleure Ducati !

Sur une piste plus chaude et moins rapide que lors des essais libres 1, Fabio Quartararo s’est bien rattrapé de sa matinée difficile. Meilleur temps de la séance, le tricolore a devancé Marc Marquez. Confirmation, aussi, du côté de Johann Zarco, qui a démontré qu’il était également rapide en rythme de course.

MotoGP : FP2, on prépare la course !

Nous revoici à Jerez, pour vivre la seconde séance d’essais libres du Grand-Prix d’Espagne de MotoGP. Des EL2 importants pour Fabio Quartararo, qui a vécu une première séance loin d’être idéale. En revanche, dans le giron Français, Johann Zarco a bien début son week-end, avec le onzième chrono en libres 1. C’est donc une confirmation qui est attendu, de son côté.

Ceci étant dit, les conditions de piste, cet après-midi, ne devraient pas être propices aux améliorations. En effet, les écuries devraient d’avantage travailler sur leur rythme de course, pendant ces FP2. Toutefois, il sera intéressant d’observer quels seront les pilotes les plus véloces, dans des conditions proches de celles de la course, dimanche.

Quartararo met la gomme

Alex Rins démarre en trombe la séance en dominant ses adversaires dans les premières minutes de ces libres 2. De son côté, Fabio Quartararo attaque d’entrée et inscrit son nom à la troisième place, juste derrière l’Aprilia d’Espargaro. Mais Morbidelli fait mieux et passe deuxième. Avant que Marc Marquez ne mette tout le monde d’accord…Au tour de Bagnaia, qui échoue à la seconde place. Tandis que « Quarta » réussit le meilleur chrono ! Il n’est qu’à trois dixièmes de son temps de ce matin. Amélioration envisageable, donc.

Sur la ligne, Rins progresse et signe le quatrième temps. Alors que Morbidelli passe deuxième, juste devant Marquez. Les Petronas sont véloces, cet après-midi, en début de séance. Belle prestation de la KTM d’Oliveira, désormais P5. Mais Zarco, encore lui, s’invite à la fête ! Il prend la quatrième place. Au même moment, Alex Marquez chute…Dovizioso franchit la ligne, c’est le 5ème chrono, devant Rins et désormais, Zarco.

La hiérarchie ne cesse de bouger en ce début de séance. Par contre, pour Valentino Rossi, les choses ne s’améliorent pas. Il est cantonné au fond de classement. A trente minutes de la fin, il ne pointe qu’au 18ème rang. Le classement est le suivant, à 28 minutes du dénouement. Quartararo, M.Marquez, Bagnaia, Morbidelli, Dovizioso, P.Espargaro, Binder, A.Espargaro, Rins, Lecuona, Zarco, Vinalès, Oliveira, Petrucci, Miller, Nakagami, A.Marquez, Rossi, Mir, Crutchlow, Smith, Rabat.

First crash of the season for @marcmarquez93! 💢 The world champion has quickly remounted! ✊#SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/qej9IzpUmq — MotoGP™🏁 (@MotoGP) July 17, 2020

Quatre minutes plus tard, Oliveira améliore et s’invite au 7ème rang. Et nouvelle chute du champion du monde de MotoGP en titre ! Johann Zarco est en piste et en amélioration. Sur la ligne d’arrivée, cela donne le 5ème temps. Avant que « Dovi » n’améliore à son tour, P3 pour le pilote officiel Ducati. Vinalès passe aussi le tricolore, 6ème performance pour la Yamaha.

A 7 minutes du terme de ces libres 2, l’ensemble des pilotes reprennent la piste. Amélioration de Lecuona, qui déloge Johann de la 7ème place. Et plusieurs pilotes sont en progression. Sur la ligne, cela se concrétise par une amélioration pour Binder, 2ème, Crutchlow, 5ème et Morbidelli, en tête ! On attend maintenant nos tricolores. Ils se suivent, Fabio devant Johann. P6 pour le pilote Avintia ! En revanche, son compatriote reste deuxième pour l’instant.

Pol Espargaro améliore aussi, le voilà au 5ème rang. Nous rentrons maintenant dans la dernière minute de ces FP2. Maverick nouveau 7ème de cette séance. C’est terminé, Morbidelli termine devant Quartararo et Binder. Marc Marquez est 4ème, devant Pol Espargaro. Johann Zarco prend une belle 8ème place. Il est d’ailleurs le mieux placé des pilotes Ducati, dans cette séance.