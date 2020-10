MotoGP : libres 2 (EL2), Vinalès P1, Quartararo P2, Zarco P11, meilleure Ducati

MotoGP, Aragon, FP2 – Les Yamaha ont confirmé leur supériorité, en Aragon, cet après-midi. Nouveau triplé avec Vinalès devant Quartararo et Morbidelli. Derrière, les Ducati vont mieux mais pas suffisamment pour accéder à la Q2. Meilleur représentant du constructeur transalpin, Zarco est 11ème. La qualification directe s’annonce compliquée.

Grand-Prix MotoGP d’Aragon : libres 2, séance déjà cruciale ?

Alors que les Yamaha ont largement dominé les débats ce matin, en EL1, cet après-midi, les chronos vont tomber, avec la montée des températures. Sachant que compte-tenu de la grande fraîcheur observée le matin, cette seconde séance sera très certainement celle qui permettra aux pilotes de se qualifier directement pour la Q2. Aussi, une réaction des Ducati, positionnées en queue de peloton ce matin, est fortement attendue…

Race Direction 📋 Saturday morning sessions have been delayed by 30 minutes#Moto3 FP3 – 09:30 LT#MotoGP FP3 – 10:25 LT#Moto2 FP3 – 11:25 LT#AragonGP 🏁 pic.twitter.com/quLUcdI4D9 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 16, 2020

Et comme ce matin, les Yamaha commencent fort ! Morbidelli prend la tête avant de laisser la place à son coéquipier, qui bat d’entrée le chrono de Vinalès, signé ce matin. Mais Maverick, puis Franco, font encore mieux, presque instantanément. Et Johann Zarco P4. C’est mieux ! Dovizioso est 7ème, Bagnaia 9ème. Le froid ferait-il du mal aux motos italiennes ? Toujours est-il que Ducati semble mieux. Meilleur temps de Vinalès.

Marc Marquez, galvanisé depuis son podium, prend la 4ème place, devant Johann. Bagnaia est en amélioration, il signe le 6e temps provisoire de ces EL2, en Aragon. Alors que Morbidelli améliore encore sa marque. Tout comme Marquez, Dovi et Zarco, respectivement P4, P5 et P6. Rins est 7ème, suivi de Smith, Pol, Bagnaia et Nakagami. Brad Binder au sol. Au même endroit que Zarco et Morbidelli ce matin. Une Suzuki améliore, c’est celle de Mir, qui pénètre dans le top 5.

Il reste encore 26 minutes, dans ces essais libres 2. Et meilleur chrono pour Mir ! Son coéquipier est aussi en forme, il coupe la ligne au 4ème rang. Suzuki est dans le match ! Peu de temps après, Nakagami revient dans le top dix, avec le 6ème chrono. Miller est à l’oeuvre mais pour l’heure, le pilote Ducati est en retrait. Nouvelle amélioration de Nakagami, le voilà désormais deuxième. Johann Zarco fait mieux aussi, P7 pour le tricolore.

Crutchlow 10ème, juste derrière Dovizioso. A moins de 13 minutes du dénouement, Fabio améliore légèrement pour se positionner à la 5ème place. Mais il se relance et fait sauter les intermédiaires et repousse la limite chronométrique, en prenant les commandes. Zarco reprend la piste, en pneus tendres, pendant que son compatriote enfonce le clou. P7 pour Oliveira, désormais première KTM du classement.

Zarco au sol et non qualifié !

Autres améliorations, pour Vinalès, second et A Espargaro, 3ème. Maverick est toujours en action. 4 dixièms de mieux que Quartararo, nouveau meilleur temps de cette séance. Zarco est maintenant dixième et donc, en danger. Mir P3, Dovi P7, Zarco P7. Et Rabat 8ème, dans l’aspiration de son coéquipier, surprise ! Rins prend la 6ème place, Morbidelli, la 3ème. Et Crutchlow cinquième. Chute de Johan !! Il est dixième et va sans doute sortir de la Q2…

Et c’est Marquez qui sort Zarco. Voici le classement de cette séance d’essais libres 2 du Grand-Prix MotoGP d’Aragon 2020.