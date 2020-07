MotoGP : Libres 2 (EL2) : Zarco battu sur le fil par Nakagami

Takaaki Nakagami arrache le meilleur temps des essais libres 2 du Grand Prix d’Andalousie MotoGP à Johann Zarco. Le tricolore s’est montré à son aise, sur une piste surchauffée.

Après les essais libres 1 ce matin, place à la deuxième session d’essais MotoGP du Grand Prix d’Andalousie. Sur le circuit de Jerez, les chronos de ce matin ont été très rapides. À voir si ceux de cet après-midi le seront tout autant. Au vu de la température élevée, on s’achemine toutefois vers de longs runs de préparation de course.

Les deux Français du MotoGP aux deux premières places

Chaleur ou pas, les pilotes n’attendent pas pour prendre la piste. Comme ce matin, Pol Espargaro s’installe le premier en tête. L’Espagnol est toutefois battu par Johann Zarco. En 1’38 »201, le pilote Avintia se classe déjà à moins d’un dixième du meilleur temps des EL2 du week-end passé. Le tricolore chute par ailleurs juste après son meilleur chrono, sans gravité.

Voyant son compatriote en tête, Fabio Quartararo ne peut pas rester sans réagir. Prenant son temps, il sort Maverick Vinales de sa roue. Alors seul, il lance un tour et réalise un 1’38 »132. À ce moment, il y a donc deux Français aux deux premières places. Cocorico ! Mais Pol Espargaro vient briser cette dynamique bleu-blanc-rouge. Le pilote KTM s’intercale entre les deux tricolores. Beaucoup de pilotes rentrent alors aux stands, c’est la fin du premier run.

Bittersweet start to FP2 for @JohannZarco1! 😲 Moments after setting the fastest time, the @realeavintia rider tumbles at Turn 6! 💢#AndaluciaGP 🏁 pic.twitter.com/2GCZPwKC43 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) July 24, 2020

Pol Espargaro manque d’accrocher Johann Zarco

À la sortie des stands, les pilotes Français « décident » de travailler ensemble. Quartararo emmène en fait Zarco dans sa roue. De ce fait, le pilote Avintia remonte troisième. Mais un autre homme s’illustre encore, il s’agit de Pol Espargaro. L’Espagnol réalise, en solitaire, une superbe performance en 1’37 »889.

Comme Johann Zarco quelques minutes auparavant, il prend donc la tête de cette session. Et comme Johann Zarco quelques minutes auparavant… il chute juste après ! Surpris d’une manière assez étonnante lorsque Johann Zarco coupe son effort, il manque d’accrocher la machine #5. Pour l’éviter, il doit relever et finit sans blessure au sol au virage 2. Autre pilote KTM, Iker Lecuona le suit juste après, avec une chute sans gravité.

Good news for KTM fans: @polespargaro is now fastest! 🔝 Bad news for KTM fans: The Spaniard is down at Turn 2! 😲#AndaluciaGP 🏁 pic.twitter.com/MbTjenwL4I — MotoGP™🏁 (@MotoGP) July 24, 2020

Améliorations de dernière minute

La fin de session est assez disparate. Plusieurs pilotes se contentent d’enchaîner les tours, à l’image de Fabio Quartararo ou Maverick Vinales. Les deux hommes sont sur un gros rythme de course et parviennent à faire fonctionner leur pneu médium.

Dans un autre style, Johann Zarco, Pol Espargaro et Takaaki Nakagami s’affrontent à distance pour le meilleur chrono. Le Français, très performant sous ces fortes chaleurs, prend la tête. Mais quelques secondes plus tard, Takaaki Nakagami fait mieux. Espargaro s’installe troisième de cette session.

Fabio Quartararo termine pour sa part sixième, après un long travail de course. Du côté des blessés, Cal Crutchlow et Alex Rins ont légèrement augmenté le jeu. Les deux hommes ont bouclé un certain nombre de tours. Ils se classent respectivement 19e et 20e, à 1’1 et 1’3 seconde.

La prochaine session d’essais libres MotoGP se déroulera demain à partir de 9h55. Outre le fait d’être sans doute très disputée pour l’accès à la Q2, Marc Marquez reprendra aussi le guidon. Moins d’une semaine après sa fracture de l’humérus, suivre l’Espagnol sera extrêmement intéressant.

Le top10 des essais libres 2 MotoGP du Grand Prix d’Andalousie