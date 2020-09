MotoGP : Libres 3 (EL3), Bagnaia dominateur, Zarco passe en Q1

Francesco Bagnaia domine les essais libres 3 au Grand Prix MotoGP d’Émilie-Romagne. Fabio Quartararo prend le troisième chrono, Johann Zarco est treizième et passera par la Q1.

Après un vendredi dominé par Fabio Quartararo et Brad Binder, place à l’ultime session pour accéder directement en Q2, au Grand Prix d’Émilie-Romagne. Les conditions de piste sont idéales, pour preuve, les records sont tombés en Moto3 quelques minutes auparavant. Il devrait en être de même en MotoGP, sur le circuit de Misano…

En attendant les premières références, ce sont les pilotes et non pas les records, qui tombent. En plein dépassement sur Iker Lecuona au premier virage, Jack Miller perd l’avant. Miguel Oliveira se rate pour sa part au virage 8. Les deux hommes ne sont heureusement pas blessés.

Du côté des chronos, Pol Espargaro est en 1’32’206. Un temps assez véloce pour ce début de session. Il devance Alex Rins, Fabio Quartararo est 7e, Johann Zarco 9e. Francesco Bagnaia améliore cependant la meilleure marque quelques minutes plus tard, en 1’32’049.

La séance s’enfonce alors dans le calme. Les pilotes travaillent leur rythme de course, mais accélèrent petit à petit. À 10 minutes du terme, Francesco Bagnaia est le premier à battre le record de Brad Binder. L’Italien réalise un 1’31’127 et explose le record du tour établi le week-end passé par Maverick Vinales !

Ses adversaires tentent de résister, mais cela est très difficile. Pol Espargaro part notamment au tapis, suivi une nouvelle fois par Miguel Oliveira, puis Francesco Bagnaia lui-même. Valentino Rossi remonte pour sa part, septième à cinq dixièmes. Les Yamaha réagissent avec Maverick Vinales deuxième, devant Fabio Quartararo deuxième et Franco Morbidelli. Déception pour Johann Zarco, treizième et Andrea Dovizioso, quatorzième, qui passeront en Q1.

Despite this crash, @PeccoBagnaia tops a dramatic FP3! 💢

Thumbs up from the @pramacracing rider who is unhurt! 👍#EmiliaRomagnaGP 🏁 pic.twitter.com/7fZMNyvD51

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 19, 2020