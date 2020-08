MotoGP : Libres 3 (EL3), Mir aux commandes, Zarco impressionne

Joan Mir réalise le meilleur temps des essais libres 3 du Grand Prix de Styrie MotoGP, devant Fabio Quartararo. Sans roulage vendredi, Johann Zarco n’est pas passé loin de se qualifier en Q2.

La journée du vendredi a été dominée par Jack Miller et Pol Espargaro, mais tout reste à faire en ce samedi matin. Les essais libres 3 sont la dernière opportunité pour les pilotes de se qualifier pour la Q2. Ceux qui le sont provisoirement doivent en revanche tenter d’y rester. Et la bagarre s’annonce serrée… Pour cette session on note aussi le retour de Johann Zarco.

Comme à leur habitude, la plupart des pilotes prennent la piste dès le départ du chrono. Une chose n’est pas de coutume, Fabio Quartararo s’élance tôt dans la session. Lui qui prend habituellement son temps est parmi les premiers en piste. On rappelle que le Français a souffert de problèmes de freins hier et n’a pas réussi de bons chronos.

Mais ces difficultés semblent réglées. Quartararo améliore en effet rapidement son tour le plus rapide. En 1’24’223, il remonte 10e au classement cumulé des essais libres. S’il mène cette séance d’essais libres 3, il est bientôt délogé par… Johann Zarco. Pour ses premiers tours du week-end, le pilote Avintia est immédiatement dans le coup, en 1’24’0 !

Johann Zarco mène donc ce début d’essais libres 3, devant Pol Espargaro et Maverick Vinales. Le tricolore rentre aux stands pour débriefer et ne semble pas trop se plaindre de son poignet droit. Dans le même temps, Alex Marquez chute dans l’avant-dernier virage. Une erreur à haute vitesse, mais sans gravité pour l’Espagnol, qui repart.

Il faut attendre vingt minutes avant la fin de session pour une nouvelle accélération. Vinales s’empare du meilleur temps du week-end, en 1’23’617. Quartararo est dans les mêmes chronos, à seulement 11 millièmes ! Le pilote Petronas trouve enfin de la performance. Johann Zarco est aussi à son aise, à deux dixièmes de la meilleure marque. Quelle session pour les Français, après leurs problèmes du vendredi !

Cette tendance se confirme avec un nouveau record pour Fabio Quartararo. Ce dernier réalise un 1’23’607 et prend la tête de la séance. Cela ne dure pas, puisque Joan Mir le bat de deux dixièmes, mais le Français devrait être assuré de passer en Q2. Rappelons qu’à ce moment, quatre dixièmes séparent le leader du 10e.

Alors que plusieurs pilotes sont en amélioration, un crash pour Jack Miller vient couper cette dynamique. L’Australien n’a rien et quitte le bac à graviers rapidement. Il reste donc deux minutes aux différents participants pour améliorer leur chrono et grappiller une place en Q2.

Et ces derniers ne se gênent pas. Dovizioso ou Morbidelli remontent dans la hiérarchie. Jack Miller, qui vient de chuter, assiste à la télé à sa dégringolade au classement. Mais l’Australien passe in extremis en Q2, 10e.

Joan Mir conclut en tout cas avec le meilleur chrono en 1’23’456, devant Fabio Quartararo et Takaaki Nakagami. Johann Zarco est 12e et peut prétendre à un passage en Q2. À voir si le Français forcera lors des qualifications, puisqu’il partira des stands, quoi qu’il arrive.

Rendez-vous à 13h20 pour les essais libres 4 suivis à 14h par les qualifications, sur le circuit du Red Bull Ring.

