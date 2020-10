MotoGP : Libres 3 (EL3), Morbidelli arrache le meilleur temps, Zarco au sol et dernier

Franco Morbidelli mène les essais libres 3 MotoGP au Grand Prix de Teruel, devant Takaaki Nakagami et Fabio Quartararo. Johann Zarco a chuté et n’a pu améliorer son chrono en fin de session.

Après un vendredi dominé par les Honda, les pilotes MotoGP sont de retour sur le circuit d’Aragon pour le deuxième jour du Grand Prix de Teruel. Tout commence avec les essais libres 3. Une session cruciale, puisqu’il s’agit de la dernière chance de rejoindre le top10 combiné des essais et d’accéder directement à la Q2. Quelques minutes auparavant, les pilotes Moto3 ont prouvé que piste a progressé par rapport à hier. Les chronos devraient donc tomber.

Le début de séance est assez calme. Fabio Quartararo possède le meilleur temps, mais roule en 1’48’7, ce qui est loin de la limite. Comme hier, le pilote Petronas est calé dans la roue de Joan Mir et observe son adversaire. Les deux hommes n’ont pas la même stratégie pneumatique et on note beaucoup de différences entre eux. Fabio Quartararo semble ainsi particulièrement en difficulté dans le dernier virage du tracé. Il tire également tout droit, en dépassant Joan Mir.

Aussi en piste, Franco Morbidelli améliore pour sa part ses chronos. L’Italien prend le meilleur temps de la session en 1’48’2, ce qui lui permet de rentrer dans le top10 au cumul des séances. Andrea Dovizioso est le deuxième homme à améliorer, mais c’est en 1’48’8. L’officiel Ducati pointe seulement au 18e rang.

Bataille pour le meilleur temps

Il reste 20 minutes dans cette session lorsque Fabio Quartararo lance les hostilités. Le Français s’empare du meilleur chrono du week-end, en 1’47’401. Poursuivant sur son effort, il ne parvient cependant pas à aller plus vite et s’agace. Johann Zarco est pour sa part dépassé au classement par Brad Binder, alors que plusieurs pilotes améliorent leur temps.

C’est notamment le cas de Takaaki Nakagami. Le recordman des EL2 revient à neuf millièmes de Quartararo sur sa première tentative. Dans un deuxième tour, il finit cette fois neuf millièmes devant le Français. La Honda est à son aise dans les secteurs 3 et 4 au contraire de la Yamaha, véloce dans la première moitié du circuit.

Un peu plus loin, Alex Rins remonte 3e alors que Joan Mir est 5e. Les Ducati sont en revanche toujours en difficulté. Seul Danilo Petrucci, 6e, semble trouver des solutions. Andrea Dovizioso n’est que 14e et semble à la limite. Johann Zarco est en retrait, en 16e position… mais à un dixième du top10 !

Morbidelli d’une courte tête

La fin de session est toujours extrêmement disputée. Maverick Vinales, Franco Morbidelli ou Fabio Quartararo sont dans le coup pour jouer le meilleur temps. Johann Zarco tente lui aussi de se replacer, mais chute sans gravité. La session est finie pour lui, le Cannois passera par la Q1.

Ce n’est à ce moment plus le cas d’Andrea Dovizioso, qui remonte 6e malgré ses difficultés. Mais rien n’est encore fait. Cal Crutchlow dépasse ainsi l’Italien, tout comme Jack Miller, bon 7e. Alex Marquez, seulement 13e, sort les griffes et se bat pour retrouver le meilleur temps. L’officiel Honda, qui n’a pas amélioré son chrono depuis les EL1, remonte 4e.

Avec Miguel Oliveira 8e et Iker Lecuona 5e, Andrea Dovizioso se retrouve maintenant 12e. L’Italien devra passer par la Q1, alors que son compatriote Franco Morbidelli s’empare de la meilleure marque en 1’47’333. Le pilote Petronas conclut en tête, devant Takaaki Nakagami et Fabio Quartararo. Le top3 se tient en moins d’un dixième.

On note la 10e place de Joan Mir, qui a failli passer en Q1. Johann Zarco est 21e et dernier. S’il n’a pu tout donner à cause de sa chute, le Cannois n’est qu’à 1’1 seconde du leader. Le niveau est extrêmement relevé et cela promet pour les qualifications, à partir de 14h50. Les essais libres 4 sont à suivre juste avant, à 14h10.

Le classement des essais libres 3 MotoGP au GP de Terel

Morbidelli Nakagami Quartararo Vinales A.Marquez Lecuona Rins Oliveira Crutchlow Mir Miller A.Espargaro Binder Dovizioso Rabat P.Espargaro Petrucci Bagnaia Bradl Smith Zarco