MotoGP : libres 3 (EL3), Quartararo chute et se blesse, Zarco non-qualifié

MotoGP, FP3, Aragon – Encore une mauvaise journée, pour les Français en MotoGP. Si Fabio Quartararo s’est bien qualifié pour la Q2, une lourde chute survenue en fin de séance le place en mauvaise posture. Car il semble blessé. De son côté, Zarco ne s’est pas qualifié, tout comme l’ensemble des Ducati.

Grand-Prix d’Aragon MotoGP, libres 3

C’est donc avec une heure de retard sur l’horaire original que débutent les essais libres 3 du GP d’Aragon de MotoGP. Ces conditions de piste moins fraîches permettront-elles aux Ducati de revenir dans la course à la Q2 ? Réponse d’ici quelques minutes. De son côté, Johann Zarco reste dans son box. L’idée, laisser ses camarades faire chauffer la piste. Et tenter sa chance en fin de séance, avec des pneus frais.

🚨Saturday and Sunday schedules have changed! 🚨 Check out the new schedule right here 👇#AragonGP 🏁 | 📰https://t.co/E1VoxoeyEz — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 16, 2020

D’autres pilotes comme Mir et Vinalès restent également confortablement installés, devant l’écran. En revanche, Dovizioso est déjà en piste. Au même titre qu’Alex Rins, Brad Binder ou Danilo Petrucci, récent vainqueur. Morbidelli prend les commandes, au guidon de la dominatrice Yamaha. Pour sa part, Jack Miller s’installe au second rang. Puis Rins récupère les commandes, devant Crutchlow et Dovi. Mais Quartararo remet les pendules à l’heure, meilleur temps pour le tricolore !

De son côté, Zarco ne bouge pas, tandis que Vinalès se prépare en prendre la piste. Morbidelli reprend les commandes, à 35 minutes du drapeau à damier, mais pour peu de temps, puisque son coéquipier le repasse de suite. Pour l’heure, le temps de référence se situe à 1,5s du chrono de Maverick, signé vendredi. Les améliorations devraient donc être possibles, pour les non-qualifiés notamment.

Nakagami P1 ! Puis Fabio le devance. Enfin, Johann se prépare dans le box d’Avintia. Alors que Dovizioso pointe au 12ème rang de cet séance, pour l’instant. Alex Marquez est 5ème, derrière Rins mais devant Crutchlow. Les Honda sont bien également, sur cette piste du Motorland. Vinalès coupe la ligne et il est déjà cinquième de ces libres 3. Alors que Petrucci entre dans le top dix, devant Aleix Espargaro. Il reste 25 minutes.

Côté Ducati, la performance n’est toujours pas au rendez-vous. Les KTM sont également décevantes, pour le moment. Retour de Nakagami en tête. Il améliore son temps signé la veille. Vinalès deuxième temps. Nakagami poursuit et descend les temps intermédiaires. Pendant que Dovi se retrouve au sol. Presque 4 dixièmes d’amélioration pour le Japonais, sur la ligne. Puis il fait encore mieux, le tour suivant. Marquez P4, Aleix P5.

Grosse chute de Quartararo, visiblement blessé !

Dans le clan Ducati, Petrucci s’en sort mieux que ses camarades, le voici 6ème. Amélioration pour Mir, troisième rang à dix minutes du dénouement de ces EL3. Grosse chute de Quartararo ! Il semble blessé. Il reste au sol et se tient l’épaule. Il se relève finalement mais il boite. Croisons les doigts. Zarco progresse, 12ème temps. Mais il est toujours non-qualifié. Et Rabat est 13ème. De loin son meilleur week-end de la saison…Il devance d’ailleurs les pilotes officiels Ducati. Car le temps de Danilo a été annulé.

Oliveira 10ème et provisoirement qualifié. Aux dépends de Marquez. Miller 6ème, devant Crutchlow. Il n’y a qu’une Ducati de qualifiée, à ce stade des FP3. Pol Espargaro 9ème au cumulé. Et Marquez 5ème. Il ne reste qu’une minute, ultime chance pour tous les pilotes.

Johann est dans un tour rapide. Mais cela ne devrait pas passer. En revanche, Rins prend la 9ème place, Crutchlow la 4ème. Zarco n’est pas qualifié. Miller non-plus car son temps a été annulé. Place au classement.