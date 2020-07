MotoGP : Libres 3 (EL3), Quartararo P1 et record, Zarco en difficulté

Fabio Quartararo réalise le meilleur temps des essais libres 3 du Grand Prix d’Espagne MotoGP. Marquez, Miller et Mir, en embuscade, n’ont rien pu faire face à ce nouveau record du tour de la piste de Jerez.

Un grand soleil, 26 degrés dans l’air, 30 degrés sur le circuit. C’est dans ces conditions que débute la troisième séance d’essais libres du Grand Prix d’Espagne MotoGP. Après un vendredi disputé, les pilotes ont hâte de prendre la piste. Dès les premiers instants, presque tous sautent sur leur machine et rejoignent le circuit.

Et les chronos tombent dès les première minutes. Les Aprilia sont les premières à améliorer leurs marques du vendredi, avec Espargaro et Smith. Les deux hommes grimpent respectivement au 13e et au 22e rang. Ils sont loin derrière Alex Rins, qui remonte 5e après quelques tours.

Après une vingtaine de minutes dans cette séance, les pilotes reviennent aux stands. Le temps de faire un court arrêt et ils reprennent déjà la piste. L’objectif est, pour certains, d’assurer un chrono en vue de la qualification en Q2. Equipé de pneus neufs, Joan Mir parvient d’abord à battre le meilleur temps de Marc Marquez.

L’Espagnol s’installe en tête, mais cela ne dure pas. Quelques secondes plus tard, Fabio Quartararo lui chipe le leadership. Le tricolore, en gommes neuves, poursuit dans le tour suivant. Largement en avance, il parvient à accrocher un 1’36 »806. Un chrono exceptionnel, puisqu’il s’agit tout simplement du record de la piste. Un record que détenait déjà Fabio Quartararo, après les qualifications de 2019, durant lesquelles il avait réalisé un 1’36 »880.

Voyant Fabio Quartararo s’installer en tête, Marc Marquez laisse couler durant plusieurs tours. L’Espagnol travaille sur son rythme de course. Ce n’est qu’à cinq minutes du terme que le champion en titre décide de réagir. Avec un nouveau pneu soft à l’arrière, l’Espagnol attaque. Tout proche, il commet malgré tout quelques erreurs et échoue finalement au 4e rang.

Devant lui, Jack Miller et Joan Mir réalisent de superbes chronos. L’Australien est deuxième, avec un 1’36 »858, alors que l’Espagnol prend le troisième chrono en 1’36 »9. Ces quatre hommes sont qualifiés, ainsi que Vinales, Crutchlow, Morbidelli, Rossi, Bagnana et, sur le fil, Dovizioso.

Déception en revanche pour Alex Rins. Gêné par Marc Marquez, le pilote Suzuki ne se qualifie pas dans le top10. De même pour les KTM, qui ne réussissent pas à passer en Q2. Johann Zarco conclut pour sa part au 15e rang, il devra passer par la Q1. Rendez-vous à 13h30 pour la quatrième séance d’essais libres MotoGP.

(En italique les pilotes français, en gras les qualifiés en Q2)

