MotoGP : libres 3 (EL3), Rossi meilleur temps ! Fabio et Zarco qualifiés !

MotoGP – FP3, Misano – Meilleur chrono de Valentino Rossi à Misano, devant son public ! Belle séance aussi de nos tricolores, Johann Zarco et Fabio Quartararo, qualifiés directement pour la Q2.

MotoGP, Misano, c’est parti, mais sans Crutchlow

C’est l’heure de vérité, pour les pilotes qui ne sont pas qualifiés pour la Q2 du Grand-Prix MotoGP de Saint Marin, à Misano. Nous pensons, en particulier, à Johann Zarco. Et pour l’intéressé, il est important de réussir un bon résultat, afin de convaincre Ducati de lui offrir la promotion qu’il espère.

La pit-lane libère les fauves, il est temps de suivre les essais libres 3, à Misano. Alors qu’il faisait partie des premiers en piste, Quartararo revient dans son box, pour changer de moto et donc, de pneus. Sans doute avec le pneu dur à l’arrière, qu’il n’a pas essayé vendredi. Zarco en fait d’ailleurs de même. Il va sans doute falloir attendre un peu avant que les chronos de la veille tombent.

Côté Honda, Cal Crutchlow n’est pas en piste. Il a été déclaré inapte. Fabio navigue à 5/6 dixièmes du chrono qu’il a signé hier, en cette entame de séance. Le premier pilote à améliorer son temps n’est autre qu’ Alex Marquez. Mais il reste 20ème. Joan Mir améliore et intègre maintenant le top 8. Johann perd donc une place dans le classement. Il reste 21 minutes. Mais le tricolore attend dix minutes de plus pour chausser des gommes neuves. L’enjeu, obtenir son billet pour la Q2.

Pluie d’améliorations en fin de séance

Chute de Lecuona ! Zarco en amélioration dans les deux premiers secteurs. Rins passe 8ème ! Et Miller aux commandes ! Nouveau meilleur temps, donc. Johann au ralenti, il attendait un lièvre. Rossi 7ème, devant Dovizioso. Tout le monde améliore, désormais. Remontée de Rins au 5ème rang. Puis Mir revient dans le top dix, dont il avait été sorti. Bagnaia P4. Zarco 11ème. Passage de Nakagami, 8ème à 8 minutes du dénouement. La qualification va se jouer à très peu de choses, compte-tenu des faibles écarts.

Fabio est de sortie. Grosse chute de Pol Espargaro ! Alors que Quartararo n’améliore pas. Mais il se relance, pour un second tour. Il est en tête dans le deuxième secteur. Sur la ligne, cela donne le meilleur temps ! Près de six dixièmes devant son dauphin…Dovizioso améliore et prend la sixième place alors que Miller est tombé ! 4ème chrono pour Johann Zarco ! Autre amélioration à venir, celle de Vinalès. Nouvelle référence chronométrique de ces libres 3 !

Enième chute, celle de Smith cette-fois. Rossi est dans un tour. Il signe le meilleur chrono !! A domicile, c’est beau. Il sort Pol Espargaro, qui devra passer par le repêchage. Vinalès est deuxième, devant Quartararo et Zarco est qualifié, 8ème. Place au classement de cette séance.