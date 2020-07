MotoGP : Libres 3 (EL3) : Vinales bat le record, Zarco a cru au top10

Maverick Vinales réalise le meilleur tour des essais libres 3 MotoGP au Grand Prix d’Andalousie. L’Espagnol a réussi un nouveau record du circuit, juste devant Fabio Quartararo. Un temps 11e, Johann Zarco termine 15e.

Le beau temps continue à Jerez ce samedi 25 juillet. Pour le début des essais libres 3 du Grand Prix d’Andalousie MotoGP, les conditions sont proches de l’idéal. Dernière séance possible pour se qualifier directement en Q2, de nombreux pilotes devraient s’affronter lors des dernières minutes. Autre attrait de cette séance, le retour de Marc Marquez. Quelques jours après sa fracture de l’humérus droit, l’Espagnol reprend tout juste le guidon.

Revivez les essais libres 1 et essais libres 2 du Grand Prix d’Andalousie

Marc Marquez passe le test du retour en MotoGP

Et ce dernier n’attend pas pour se mettre dans le bain. Dès le drapeau vert, il quitte les stands et démarre son roulage. Son premier tour est à quatre secondes du meilleur temps, son deuxième est à deux secondes et dès la troisième boucle, Marquez n’est plus qu’à 1’1 seconde. L’Espagnol réalise encore quelques kilomètres, puis rentre aux stands.

En haut de la feuille des temps, les places ne changent pas énormément pour le moment. Plusieurs pilotes améliorent leur chrono, sans spécialement remonter dans la hiérarchie. Fabio Quartararo fait partie de ces pilotes plus rapides, alors qu’il utilise pourtant la gomme medium.

Bagnaia lance la « pré-qualification »

Francesco Bagnaia vient toutefois briser cette période d’attente et d’observation. Seul en piste, le pilote Pramac s’empare du meilleur temps en 1’36’847. Il s’agit d’un chrono extrêmement rapide, à peine un dixième moins vite que le record de Quartararo, le week-end passé.

Un record qui vit d’ailleurs ses derniers instants. Reparti en piste, Fabio Quartararo réalise un 1’36’643. Il s’installe bien évidemment en tête de cette séance et des essais combinés. Nakagami, lui aussi sur un bon tour, prend le deuxième rang, à 199 millièmes.

Autre Français en forme, Johann Zarco remonte 11e à 10 minutes du drapeau à damier. Il n’est qu’à 41 millièmes de Joan Mir, 10e, dans ces conditions fraîches. À huit minutes du terme, la majorité des pilotes est aux stands, avant de partir pour un dernier run.

Vinales part à l’attaque

La fin de séance accélère les améliorations. Les pilotes se succèdent et se délogent un à un du top10. Rossi, Petrucci ou Morbidelli remontent dans les qualifiés pour la Q2. Mais un homme surclasse tous ses adversaires, il s’agit de Maverick Vinales. Avec des gommes tendres, l’Espagnol ravit le record à Fabio Quartararo.

Le pilote officiel Yamaha conclut en tête, devant son collègue français de Petronas. Jack Miller est troisième. Johann Zarco termine pour sa part 15e, derrière Andrea Dovizioso. Le Français a cru au top10 mais n’échoue pas loin. Marc Marquez est finalement 20e, derrière un autre blessé, Cal Crutchlow, 17e. Alex Rins n’a pas roulé dans cette séance.

La bataille en Q1 pour le passage vers la Q2 promet donc. De même que celle pour la pole. Mais avant cela, il faudra passer par les essais libres 4, à partir de 13h30.

Le classement des essais libres 3 MotoGP du Grand Prix d’Andalousie