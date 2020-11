MotoGP : libres 3 (EL3), Zarco 4ème et qualifié, Quartararo sorti d’un souffle

Grand-Prix de Valence, FP3 – En dépit d’une piste humide en début de séance, les pilotes de MotoGP ont pu améliorer leurs chronos en libres 3. Et si c’est passé pour Johann Zarco, brillant 4ème au cumulé, pour Fabio Quartararo, en revanche, il faudra passer par les repêchages.

MotoGP, dernière ligne droite pour la Q2

Retour sur le circuit de Valencia pour les essais libres 3 du GP MotoGP, ultime chance de décrocher en billet en Q2. Et Fabio Quartararo fait partie des pilotes qui n’ont pas encore décroché le fameux billet. La séance est lancée. Sera-t-il possible d’améliorer, sur une piste plus fraîche et lavée par une averse ? Nous serons rapidement fixés. Mais le doute est plus que permis. Néanmoins, le possible grand perdant du jour chausse des slicks pour aider à l’assèchement de la piste.

Reste que les chances de voir Fabio en Q2 directement paraissent plus complexes. Il devra donc, peut-être, passer la séance de repêchage. Lui aussi non-qualifié, Joan Mir (le leader du championnat) s’élance à son tour. Mais les premiers chronos nous donnent peut-être tort. Car Quartararo n’est qu’à 3 secondes du chrono de référence. Il est d’ailleurs en tête, devant Petrucci et Mir, à 25 minutes du terme de la séance.

Morbidelli, 1er pilote à améliorer !

Alex Marquez coupe la ligne à son tour. Puis Rossi et Rins en font autant. Meilleur temps pour Pol Espargaro, alors que quelques gouttes sont annoncées. Johann Zarco se lance dans le bain, à 18 minutes du drapeau à damier. Morbidelli puis Vinalès récupèrent chacun leur tour la tête de ces libres 3. Amélioration de Franco, qui entre dans le top dix au cumulé ! Il est quatrième, désormais.

Now we’re seeing some serious lap times! 🙌@FrankyMorbido12 is the first to improve on yesterday! ⬆️#ValenciaGP 🏁 pic.twitter.com/Ot7uXihqg3 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 14, 2020

Vinalès progresse lui aussi et passe du 10ème au 5ème rang, au cumulé. Johann Zarco est maintenant 7ème. Binder améliore mais échoue au 1″ème rang. Quartararo aussi, mais c’est le 16ème rang. Aleix Espargaro 8ème, OIiveira 7ème. Johann rétrograde au 9ème rang. Petrucci 10e, ce qui sort Dovizioso. Quartararo 8ème ! Zarco dans un tour rapide. Et c’est le 4ème chrono pour le tricolore ! Mais ça passe à côté pour Fabio, qui devra se battre en Q1. Dovizioso et Rins sont également sortis. Tandis que Mir est passé…

Voici les qualifiés à l’issue de cette séance :