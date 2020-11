MotoGP : libres 3 (EL3), Zarco et Quartararo qualifiés pour la Q2

MotoGP, Algarve, FP3 – Jack Miller a réussi le meilleur temps des essais libres 3 du Grand-Prix du Portugal de MotoGP. Bonne séance aussi pour nos tricolores puisque Johann Zarco et Fabio Quartararo se sont qualifiés directement pour la Q2.

MotoGP, FP3 : dernière séance libre qualificative de l’année !

Après la domination de Johann Zarco en EL2 vendredi après-midi, l’ultime séance permettant de se qualifier directement pour la Q2 du Grand-Prix du Portugal de MotoGP va débuter. Outre les places de second et de troisième sur le podium final, l’enjeu principal du jour (pour les qualifications) se situe au niveau du nombre de pole positions. Ainsi, c’est entre Maverick Vinalès et Fabio Quartararo que le challenge se jouera. Et si le tricolore venait à s’imposer, il serait récompensé par une superbe BMW M3. Le constructeur allemand étant partenaire de la Dorna.

Côté piste et chronos, il faudra sans doute attendre un peu pour voir les temps de la veille tomber. C’est parti, à Portimao ! Et comme vendredi, Stefan Bradl (qui dispose d’un avantage en termes de roulage, sur cette piste) est d’entrée très véloce. Suivi de Nakagami et du local de l’étape, Miguel Oliveira. Dovizioso est quatrième, devant Pol Espargaro et Fabio Quartararo. Il reste environ 32 minutes dans cette séance et les temps d’hier n’ont pas encore été battus, comme nous pouvions nous y attendre.

Nakagami améliore et récupère les commandes de cette séance. Quelques minutes plus tard, Oliveira récupère les commandes. Mais à 22 minutes du dénouement, les chronos des EL2 tiennent toujours. Johann Zarco remonte au 4ème rang. Aleix Espargaro progresse aussi, il revient à la deuxième place. 15 minutes au compteur et Takaaki repasse Miguel en tête. On est maintenant tout près d’améliorer les chronos de la veille.

Jack Miller, premier à améliorer les chronos de la veille

Pour l’heure, Zarco est 6ème de cette séance tandis que Quartararo pointe au 8ème rang. Mais le tricolore améliore et signe le 2ème temps, juste derrière Miller, qui passe Johann au cumulé ! Les temps vont donc tomber. Oliveira améliore aussi sa marque de vendredi. Zarco est toujours deuxième au classement combiné. Fabio est dans un tour rapide. C’est le deuxième temps et le 3e au cumulé.

Pour le moment Morbidelli ou encore, Petrucci, Nakagami, Rossi et Rins ne sont pas qualifiés. Le pilote Suzuki, qui vise la seconde place au championnat est blessé, après sa chute de vendredi. Nakagami en amélioration, deuxième temps, derrière Oliveira, qui vient de prendre le leadership. Mir est onzième. Pol P6. Et Rins en tête ! Beaucoup de pilotes vont améliorer, sous le drapeau à damier. Miguel à nouveau aux commandes.

Nakagami 3ème. Miller le plus rapide, Dovi quatrième. Jack reste en tête, devant Oliveira, Rins, Dovizioso, Nakagami, Zarco, Quartararo, Pol, Vinalès et Bradl. Morbidelli et Mir devront passer par le repêchage. Belle performance de Stefan Bradl, qui se qualifie également.