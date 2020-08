MotoGP : libres 3 (EL3), Zarco P2 et qualifié, Quarta P3, les tricolores en forme !

MotoGP, Brno, FP3 – Superbe séance, à nouveau, de nos Français, avec l’excellent second chrono de Johann Zarco, meilleur pilote Ducati -et de loin. Fabio Quartararo complète cette réussite nationale avec le troisième temps. Ils sont qualifiés tout deux en Q2. Pour sa part, Morbidelli signe le meilleur temps de cette séance.

MotoGP : EL3 à Brno, Zarco vise la Q2

Deuxième journée de MotoGP, sur le circuit de Brno. Et lors de ces essais libres 3, les fans tricolores garderont un oeil tout particulier sur Fabio Quartararo ET Johann Zarco. Les deux hommes sont en forme. Et si cela est habituel, pour le pilote Yamaha, pour le nouveau pilote Ducati, c’est la première fois qu’il est à telle fête depuis plusieurs mois (P4 des deux séances). L’objectif est donc, pour ce dernier, de se qualifier directement pour la Q2 du Grand-Prix de République Tchèque.

C’est parti, sous le soleil de Brno. Maverick Vinalès est le premier -et tout seul- en piste, au lancement de ces libres 3. Crutchlow améliore mais il échoue au 11ème rang, pour l’instant. Rossi est en piste. Et il améliore, le voilà 6ème. Cal accède aussi à ce top dix synonyme de Q2. Miller coupe la ligne mais il reste 12ème. Pour sa part, Johann est le cinquième plus rapide de cette séance et il conserve son 4ème rang, à ce stade de la séance. Restent 35 minutes.

Les tricolores dans le top 5 des libres 3

Fabio Quartararo aligné également les tours, toujours dans le top 4. Mais sa place de leader, au cumulé, n’est pas menacée pour l’instant. Petit point sur le classement. Sont qualifiés pour la Q2, à une demi-heure du terme de ces EL3, Quartararo, Morbidelli, Oliveira, Zarco, Vinalès, Rossi, Mir, les frères Espargaro et Crutchlow. Sont aux portes du top dix, Nakagami, Miller, Binder et Rins. Peu d’améliorations à noter, donc. Mais il faudra sans doute attendre les dernières minutes pour que les choses se précipitent.

Johann est en core en piste et le Français signe le meilleur temps de cette séance ! A. Espargaro améliore et progresse, il est 6ème. Binder aussi, le voilà 7ème. Mir améliore et grimpe au 5ème rang, devant Zarco. Nakagami est 11ème, en dépit d’une amélioration. Il reste 13 minutes au compteur. Morbidelli est en amélioration. Meilleur temps, quasiment une demi-seconde devant son coéquipier. Nous y sommes.

Alex Rins deuxième. Fabio est donc 3ème et Johann, 6ème. Miller en progrès également, il signe le 7ème chrono. De son côté, Dovizioso n’est que 15ème. Quartararo sort des stands. Rossi P3 ! Moins de 7 minutes au chronomètre. Et Valentino est dans un second tour rapide. Et il améliore encore, P2 ! Fabio revient aussi et monte d’une place, il est troisième. Vinalès et Aleix Espargaro en avance aussi. Mais ils perdent dans le deuxième secteur. Maverick prend le 3ème temps alors que l’Aprilia monte au second rang ! Johann est maintenant 9ème et en danger.

Fabio est en action. C’est le deuxième temps, devant Pol, qui progresse aussi. Johann est est 11ème. Petrucci P7. Restent 2 minutes. Dovizioso 10ème. Oliveira au tapis ! Il ne passera pas en Q2 directement. Nakagami 9ème. Johann Zarco dans un ultime tour pour tenter la qualification directe. Deuxième temps pour le Français, superbe !!! Meilleur temps de Morbidelli, devant Zarco, Quartararo, Pol, Rossi, Aleix, Mir, Crutchlow, Vinalès et Petrucci.