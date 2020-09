MotoGP : Libres 4 (EL4), Bagnaia meilleur temps, Zarco prétendant à la Q2

Francesco Bagnaia est le plus véloce des essais libres 4 MotoGP en Émilie-Romagne. Johann Zarco se montre, avant les qualifications.

Après des essais libres 3 disputés, place à l’ultime séance libre du week-end, sur le tracé de Misano. La piste chauffe et il faut faire attention à ne pas chuter ou se faire mal. Les qualifications de ce Grand Prix d’Émilie-Romagne suivent en effet dans quelques minutes.

Alors que la séance débute à peine, Bradley Smith est victime d’une crash impressionnant. L’Aprilia du pilote gallois finit sa course sur les murs de pneus. Takaaki Nakagami part également au tapis au virage 15. Heureusement, les pilotes n’ont rien. Ces chutes font en tout cas suite à la succession d’erreurs vue ce matin. Les températures sont basses et les pneus durs sont récalcitrants.

😱 @BradleySmith38 has landed his Aprilia on top of the tyre wall!

FAST crash for the Brit on his FP4 out lap! 💥#EmiliaRomagnaGP 🏁 pic.twitter.com/OuCxyCdf26

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 19, 2020