MotoGP : Libres 4 (EL4), Nakagami mène avant les qualifs, Zarco fait top10

Takaaki Nakagami est le plus véloce des essais libres 4 MotoGP du Grand Prix d’Andalousie. Il devance Fabio Quartararo, Johann Zarco est neuvième.

Après les trois premières sessions d’essais, les EL4 font office de dernier roulage avant le premier temps fort du week-end, les qualifications. Une petite demi-heure, généralement utilisée pour travailler la course et tester les conditions de piste. Le but n’est pas de pousser, puisqu’il ne faut surtout pas abimer la moto.

Après quelques minutes, les premier chronos tombent. Fabio Quartararo est le plus véloce, en 1’37’679. Il est suivi par Pol Espargaro et Francesco Bagnaia. Johann Zarco, à l’aise quand la piste est échauffée par le soleil, pointe dans le top10. Marc Marquez est 11e, à une neuf dixièmes.

Impressionnant, alors qu’il reprend juste le guidon de sa machine après sa fracture de l’humérus. Selon Alberto Puig, son but est d’ailleurs d’arriver à « enchaîner six ou sept tours« . Il s’agirait d’un bon indicateur pour décider de la suite du week-end. Rappelons qu’en essais libres 3, pour son retour, Marquez était capable de faire quatre ou cinq tours à la suite. Mais plusieurs d’entre eux étaient annulés. Le pilote Honda manque encore d’aisance.

Il reste sept minutes dans ces essais libres 4 quand Takaaki Nakagami prend le meilleur temps de cette session. Le Japonais est en 1’37’514. Dovizioso et Binder sont aussi rapides. Les deux hommes améliorent régulièrement leur temps.

Dans un autre style, Fabio Quartararo enchaîne les tours. Le Français est en pneu medium à l’arrière et parvient à le faire fonctionner. Maverick Vinales est plus en difficulté avec cette gomme, lui se sert du dur.

Comme en essais libres 2, Takaaki Nakagami conclut en tout cas cette session en tête, devant Quartararo et Pol Espargaro. Johann Zarco remonte pour sa part au neuvième rang. Dans le même temps, Marc Marquez décide de quitter son garage. L’Espagnol n’a pas le sourire, alors qu’il doit désormais aborder la Q1.

The BMW M Award has gone to a few familiar faces over the years! 🚗

With a shiny new BMW M2 CS going the way of the person with the most poles qualifying points, current leader @FabioQ20 is looking good! 😎#MotoGP pic.twitter.com/jKi7h6B8mZ

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) July 25, 2020